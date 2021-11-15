Под Самарой на ходу загорелся легковой автомобиль

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В понедельник, 15 ноября, около 9:02, загорелся ВАЗ-2199, ехавший на Южной стороне пос. Смышляевка у р. Падовка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: предоставлено очевидцем