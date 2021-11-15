"Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области

В понедельник, 15 ноября, фракция "ЕР" в Самарской губернской думе под руководством Александра Живайкина внесла блок поправок в областной бюджет перед его окончательным принятием.

Неоднократно говорилось о том, что бюджет на ближайшие три года будет иметь четкую социальную направленность.

В первую очередь будет оказана поддержка здравоохранению. Фракция "Единая Россия" выступила за увеличение средств на приобретение медицинского и иного оборудования учреждениям отрасли, оказывающих в том числе специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. На это в 2022 г. предполагается потратить 150 млн рублей. В бюджете-2022 предусмотрено также 200 млн руб. на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

На капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах предлагают запланировать по 100 млн руб. ежегодно с 2022 по 2024 годы. Предусмотрены средства и на сохранение исторического наследия: на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культуры, парламентарии предлагают до 2024 года выделять по 100 млн руб. ежегодно.

В 2022 году для предоставления крестьянским и фермерским хозяйствам грантов на создание и развитие планируется 30 млн рублей. По 50 млн рублей ежегодно до 2024 года депутаты фракции предлагают выделить на устройство спортивных площадок.

Еще одна социальная инициатива самарских единороссов: 200 млн руб. дополнительно в ближайшие три года будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В настоящее время обеспечению жилыми помещениями муниципального социализированного жилищного фонда подлежат 2902 ребенка из числа детей-сирот. Из них 648 человек имеют неисполненные судебные решения, когда муниципальное образование должно предоставить благоустроенные жилые помещения. Эта поправка позволит дополнительно обеспечить жильем порядка 150 детей-сирот", - отметил заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Александр Живайкин.

Суммарный объем дополнительных предложений от фракции на ближайшие три года составляет порядка 1,7 млрд руб., на 2022 год - 830 млн рублей.

"Наши предложения согласованы с муниципалитетами, с профильными министерствами, в целом с правительством Самарской области и, конечно, с губернатором, секретарем Самарского реготделения партии Дмитрием Азаровым. Хочу особо подчеркнуть, что депутаты нашей фракции будут нести ответственность за принятый бюджет вместе с правительством Самарской области. Поэтому наша задача сегодня - выстроить грамотную, эффективную работу и не вносить непроработанные поправки", - отметил Александр Живайкин.