В Госдуме поддержали социально значимые поправки "Единой России" ко второму чтению проекта бюджета. Они позволят реализовать инициативы народной программы, с которой партия шла на выборы.

Комитет нижней палаты парламента по бюджету на заседании 15 ноября одобрил поправки ко второму чтению бюджета, внесенные "Единой Россией". Их также поддержало правительство РФ.

По итогам обсуждений с общественниками и экспертами, "Единая Россия" предлагает увеличить финансирование на социальную и молодежную политику, поддержку общественных организаций, развитие села и инфраструктуры. Поправки партии касаются ряда программ, в их числе - обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. На эти цели предлагается выделить почти 7 млрд рублей.

Дополнительные средства необходимы и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в семи пилотных регионах - Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, Пензенской, Сахалинской, Белгородской и Владимирской областях. В 2022-2024 годах предлагается дополнительно направить на ее реализацию почти 1,5 млрд рублей.

В сфере здравоохранения "Единая Россия" предлагает выделить дополнительно 2,3 млрд руб. на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных - это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата таких пациентов. Кроме того - включить в бюджет допфинансирование на заготовку донорской крови. Тогда в достаточном объеме будут обеспечены нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

Дополнительное финансирование - 3 млрд руб. - по предложению "Единой России" направят и на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тыс. кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд руб. ежегодно.

В числе предложений "Единой России" - дополнительное финансирование программы комплексного развития сельских территорий, инициатором которой была партия. По аналогии с прошлым годом в этом финансирование будет также увеличено - на 4,4 млрд рублей.

Дополнительные средства пойдут и на ремонт региональных дорог. Если сейчас на это предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно, то "Единая Россия" предлагает выделять еще 20 млрд рублей.

Не менее важный вопрос - создание спортивной инфраструктуры на селе. Для его решения и выполнения поручения президента РФ, данного на съезде "Единой России", партия и правительство запустят новую программу строительства многофункциональных спортплощадок. Они будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута. Для выполнения программы будет дополнительно выделяться 400 млн руб. ежегодно.

Равные возможности для жителей страны должны быть обеспечены и при предоставлении услуг связи. Дополнительные средства на эти цели - более 7 млрд руб. - позволят участвовать в программе по обеспечению связью 25 тыс. малых населенных пунктов численностью от 100 человек.

Дополнительные средства получат и НКО. Уже с 2022 года финансирование направят на деятельность нескольких общероссийских общественных организаций, до того не получавших субсидий, - "Бессмертный полк России", "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", а также "Российский красный крест".

Суммарный объем дополнительных предложений от фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе на ближайшие три года составляет порядка 1,7 млрд руб., на 2022 год - 830 млн рублей. Это поддержка здравоохранения и фермерских хозяйств, борьба с коронавирусом, замена лифтового оборудования и благоустройство спортивных площадок.

Важная социальная инициатива самарских единороссов: 200 млн руб. дополнительно в ближайшие три года будет выделено на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В общей сложности по инициативе "Единой России" государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 гг. вырастут на 107 млрд рублей.