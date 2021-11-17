СГИК представит юбилейный гала-концерт в честь 50-летия вуза

В 2021 году Самарскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет. Являясь уникальным в Самарском регионе высшим учебным заведением, вуз готовит высококвалифицированные кадры для сферы культуры и искусства.
Студенты СГИК обучаются на 4 факультетах: музыкально-исполнительском (консерватории), факультете современного искусства и художественных коммуникаций, театральном факультете и факультете культурологии, социально-культурных и информационных технологий.
Успешно работает и факультет дополнительного образования, реализуя образовательные программы для людей разных возрастов и профессиональной принадлежности в рамках детской школы искусств, собственных уникальных курсов профессиональной переподготовки кадров в области культуры и искусств, а также курсов повышения квалификации в рамках национальных проектов.
Официальным днем рождения вуза считается 1 апреля 1971 года, когда был подписан приказ о создании в городе Куйбышеве творческого вуза. За полувековую историю институт подготовил более 25 тыс. специалистов.
Титульными творческими коллективами вуза сегодня являются ансамбль танца "Волжские узоры", камерный хор-перформанс Solaris, народный хор "Самарская Лука", оркестр народных инструментов "Жар-птица", коллектив преподавателей Scherzo, эстрадный ансамбль "Феерия", джазовый ансамбль Brilliant Corners. В вузе успешно работают учебный театр, музыкально-филармонический центр "Консерватория" и площадка молодежного концертного комплекса "Дирижабль".
С поздравлением в честь юбилея обратилась к коллективу вуза министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: "Друзья, поздравляю вас с 50-летием! Самарский государственный институт культуры — это главная кузница кадров в области культуры и искусства, это специалисты, формирующие культурную жизнь региона. Сегодня институт готовит профессионалов, востребованных от Камчатки до Калининграда. Я рада встречать выпускников СГИКа в театрах, филармониях, музеях по всей стране. Институт по праву может считаться вузом всероссийского масштаба. Желаю многих лет процветания, творчества, талантливых выпускников и преподавателей!"
29 ноября, в завершении юбилейного года, в 18:00 Самарский государственный институт культуры приглашает жителей региона на гала-концерт, который продлится несколько часов.
Присоединиться к творческому телемарафону можно по ссылкам: https://www.youtube.com/channel/UCpS7XZ9qJ4lvLu0Na5JjhuQ и https://vk.com/sgik_culture.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.