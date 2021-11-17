СГИК представит юбилейный гала-концерт в честь 50-летия вуза

В 2021 году Самарскому государственному институту культуры исполнилось 50 лет. Являясь уникальным в Самарском регионе высшим учебным заведением, вуз готовит высококвалифицированные кадры для сферы культуры и искусства.

Студенты СГИК обучаются на 4 факультетах: музыкально-исполнительском (консерватории), факультете современного искусства и художественных коммуникаций, театральном факультете и факультете культурологии, социально-культурных и информационных технологий.

Успешно работает и факультет дополнительного образования, реализуя образовательные программы для людей разных возрастов и профессиональной принадлежности в рамках детской школы искусств, собственных уникальных курсов профессиональной переподготовки кадров в области культуры и искусств, а также курсов повышения квалификации в рамках национальных проектов.

Официальным днем рождения вуза считается 1 апреля 1971 года, когда был подписан приказ о создании в городе Куйбышеве творческого вуза. За полувековую историю институт подготовил более 25 тыс. специалистов.

Титульными творческими коллективами вуза сегодня являются ансамбль танца "Волжские узоры", камерный хор-перформанс Solaris, народный хор "Самарская Лука", оркестр народных инструментов "Жар-птица", коллектив преподавателей Scherzo, эстрадный ансамбль "Феерия", джазовый ансамбль Brilliant Corners. В вузе успешно работают учебный театр, музыкально-филармонический центр "Консерватория" и площадка молодежного концертного комплекса "Дирижабль".

С поздравлением в честь юбилея обратилась к коллективу вуза министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: "Друзья, поздравляю вас с 50-летием! Самарский государственный институт культуры — это главная кузница кадров в области культуры и искусства, это специалисты, формирующие культурную жизнь региона. Сегодня институт готовит профессионалов, востребованных от Камчатки до Калининграда. Я рада встречать выпускников СГИКа в театрах, филармониях, музеях по всей стране. Институт по праву может считаться вузом всероссийского масштаба. Желаю многих лет процветания, творчества, талантливых выпускников и преподавателей!"

29 ноября, в завершении юбилейного года, в 18:00 Самарский государственный институт культуры приглашает жителей региона на гала-концерт, который продлится несколько часов.

Присоединиться к творческому телемарафону можно по ссылкам: https://www.youtube.com/channel/UCpS7XZ9qJ4lvLu0Na5JjhuQ и https://vk.com/sgik_culture.