16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтерский центр "Единой России" взял шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в регионе "Единая Россия" и Минпросвещения создадут оперштаб для координации программы капремонта школ В Госдуме поддержали социально значимые поправки "Единой России" ко второму чтению проекта бюджета "Единая Россия" подготовила поправки ко второму чтению бюджета Самарской области Добровольцы волонтерского центра "Единой России" выезжают к пациентам вместе с медиками

Партии Власть и политика

Волонтерский центр "Единой России" взял шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в регионе

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20 волонтеров приступили к работе в 10 круглосуточных пунктах вакцинации Самарской области, где с 7 вечера до часу ночи проходит основной поток посетителей на прививку от COVID-19.

Ребята измеряют температуру всем пришедшим на прививку, помогают заполнить документы, показывают расположение прививочных кабинетов. По запросу медучреждения количество добровольцев может быть увеличено.

Формирование коллективного иммунитета продолжается, люди осознают важность момента и хотят обезопасить себя и своих близких. Процедура не болезненная, но всем здесь должно быть максимально комфортно — и пациентам, и врачам, уверены волонтеры.

После инструктажа от опытной главной медсестры Инетты Клегерис ребята приступили к внесению медданных в журнал регистрации — процедура не сложная, но у медсестер отнимает очень много времени. Теперь они смогут не отвлекаться на заполнение бумаг, а заниматься непосредственно вакцинацией и принять пациентов в несколько раз больше.

"В усиленном режиме работаем все. И каждая мелочь, немного внимания — для нас, врачей и медсестер, это очень важно. Партия "Единая Россия" и ее волонтеры нам помогают постоянно, спасибо им большое!", — поблагодарила главная медсестра Самарской городской больницы № 6.

Важная миссия добровольцев — поддержка медиков. Волонтеры "ЕР" доставляют ежедневно в круглосуточные пункты вакцинации в Самарской области фрукты, сладости, чай, кофе, пирожки. Все, что нужно для перекуса без отрыва от работы, улыбаются медики.

Напомним, что в первой декаде ноября Самарская область заняла восьмое место в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%. Работа над коллективным иммунитетом региона не закончена.

Свой вклад внесли и волонтеры ЕР, которые продолжат заботиться о сотрудниках круглосуточных пунктах вакцинации и их бесперебойной работе — на благо всех. А медики благодарят волонтеров и уверены, что теперь они смогут больше, ведь о них заботятся и поддерживают.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5