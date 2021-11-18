Волонтерский центр "Единой России" взял шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в регионе

20 волонтеров приступили к работе в 10 круглосуточных пунктах вакцинации Самарской области, где с 7 вечера до часу ночи проходит основной поток посетителей на прививку от COVID-19.

Ребята измеряют температуру всем пришедшим на прививку, помогают заполнить документы, показывают расположение прививочных кабинетов. По запросу медучреждения количество добровольцев может быть увеличено.

Формирование коллективного иммунитета продолжается, люди осознают важность момента и хотят обезопасить себя и своих близких. Процедура не болезненная, но всем здесь должно быть максимально комфортно — и пациентам, и врачам, уверены волонтеры.

После инструктажа от опытной главной медсестры Инетты Клегерис ребята приступили к внесению медданных в журнал регистрации — процедура не сложная, но у медсестер отнимает очень много времени. Теперь они смогут не отвлекаться на заполнение бумаг, а заниматься непосредственно вакцинацией и принять пациентов в несколько раз больше.

"В усиленном режиме работаем все. И каждая мелочь, немного внимания — для нас, врачей и медсестер, это очень важно. Партия "Единая Россия" и ее волонтеры нам помогают постоянно, спасибо им большое!", — поблагодарила главная медсестра Самарской городской больницы № 6.

Важная миссия добровольцев — поддержка медиков. Волонтеры "ЕР" доставляют ежедневно в круглосуточные пункты вакцинации в Самарской области фрукты, сладости, чай, кофе, пирожки. Все, что нужно для перекуса без отрыва от работы, улыбаются медики.

Напомним, что в первой декаде ноября Самарская область заняла восьмое место в стране по вакцинации. От планового показателя 80% в регионе исполнено 67%. Работа над коллективным иммунитетом региона не закончена.

Свой вклад внесли и волонтеры ЕР, которые продолжат заботиться о сотрудниках круглосуточных пунктах вакцинации и их бесперебойной работе — на благо всех. А медики благодарят волонтеров и уверены, что теперь они смогут больше, ведь о них заботятся и поддерживают.