16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К банкротству "Родника" привлекают "ЭкоСтройРесурс" Впервые семь фермеров Самарской области стали получателями губернаторского гранта "Агростартап-Регион" Предприятиям АПК Самарской области компенсируют затраты на ввод в эксплуатацию орошаемых земель "МИКРОЗИМ" не оставит шанса загрязнениям ни в воде, ни в почве Самарская область входит в десятку регионов РФ по экспорту молочной продукции

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Россельхозбанк составил шорт-лист новейших разработок российского AgroTech-сектора

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты АПК рассмотрели заявки участников первой всероссийской премии AgroCode Awards и составили шорт-лист отечественных компаний и специалистов, которые предложили самые эффективные и технологичные решения в аграрной отрасли.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В финал прошли 24 компании в четырех номинациях. 19 ноября жюри определит победителя в каждой номинации. В состав жюри входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК. Победителей конкурса определят руководители Россельхозбанка, Уралхима, Иннополиса, фонда "Сколково", НИУ "ВШЭ", РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Агроинвестора, Росагролизинга и других организаций. Жюри оценивает номинантов по критериям качества реальных результатов их проекта.

"Мы рассмотрели все поступившие заявки на премию и изучили большое количество действительно перспективных и технологичных проектов, многие из которых уже доказали свою эффективность на практике. В шорт-лист вошли проекты, охватывающие практически все отрасли сельского хозяйства: от роботов-птицеводов до автоматизации уборки урожая и биопрепаратов на основе симбиотических грибов. Для многих аграриев сейчас эти технологии кажутся далеким будущим, но именно они смогут изменить сельское хозяйство до неузнаваемости и повысить его эффективность в разы. Своей глобальной задачей мы считаем посредничество между сельхозпроизводителями и технологическими компаниями: РСХБ адаптирует новейшие решения для АПК и делает их доступными фермерам уже сейчас", — рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели) отобраны 5 финалистов: компании Робопроб, Cognitive Pilot, Геоскан, Биокомплекс и GoodWAN.

Одним из ярких представленных кейсов стал проект по внедрению комплексной дождевальной системы точного орошения. По оценкам специалистов до 80% рисков земледелия связаны с погодными аномалиями: в первую очередь, с засухой. Свое рода страховкой от засухи может стать внедрение дождевального орошения, которое полностью имитирует естественные процессы увлажнения. Система может индивидуально подобрать условия полива и, как итог, повысить урожай сельхозпредприятия до 100% за первый год использования без увеличения площади полей.

В номинации Agro Digital (кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год) отобраны 6 финалистов: АиС / Кубанский государственный аграрный университет, компании Green Growth, АйТиПроект, Ростсельмаш, Инфорика, ИнтТерра.

В этой номинации среди прочих представлен кейс интеллектуального управления рыбоводческим хозяйством. Аналитики выяснили, что предприниматели, работающие в сфере рыбного хозяйства, часто сталкиваются с недостатком информации о работе предприятия, что приводит к неточным прогнозам и рискам для бизнеса, а также проблемам вирусных и бактериальных болезней рыб. Разработка позволяет эффективно выполнять цифровизацию процессов учета, планирования и анализа результатов выращивания рыбы — от получения икры до отгрузки малька клиентам. Проект уже прошел опытную эксплуатацию в селекционном центре по выращиванию малька форели и за 3 месяца позволил вывести на новый уровень планирование деятельности предприятия, обеспечив снижение трудоемкости учета (на 20%), планирования и анализа данных (на 80%), повышение точности прогноза и снижение рисков (25%).

В номинации Agro Revolution (технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство) отобраны 8 финалистов: Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, компании Агробит, Дарвин, AquaVega, Энтопротэк, Новбиотех, KSITEST и Bumbtech.

Один из конкурсантов представил кейс по инновационным методам выращивания растений в одной экосистеме с рыбами и колониями бактерий, перерабатывающих органические остатки на основе аквапоники. Перед компанией стояла амбиционная задача решения проблемы естественных отходов рыбоводческого предприятия и превращения выращивания рыбы в замкнутый цикл — создание высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства. Аквапоника представляет собой симбиоз рыб, растений и колонии бактерий, перерабатывающих органические остатки. Растения питаются продуктами жизнедеятельности рыб — переработанными бактериями, а затем использованная вода возвращается обратно в бассейн к рыбам в очищенном виде. Таким образом, технология не вредит природе и позволяет выращивать 100% экологически чистую продукцию без применения химикатов.

В номинации Agro Hero (герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее) были отобраны 6 финалистов: Кирилл Зябрев, Александр Лысковский, Василий Птицын, Кристина Романовская, Евгений Труфляк, Ольга Ускова.

Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Мероприятие начнется с конференции AgroCode Conference, также оно включает в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и конкурс Digital Strawberry.

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5