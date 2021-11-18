Россельхозбанк составил шорт-лист новейших разработок российского AgroTech-сектора

Эксперты АПК рассмотрели заявки участников первой всероссийской премии AgroCode Awards и составили шорт-лист отечественных компаний и специалистов, которые предложили самые эффективные и технологичные решения в аграрной отрасли.

В финал прошли 24 компании в четырех номинациях. 19 ноября жюри определит победителя в каждой номинации. В состав жюри входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК. Победителей конкурса определят руководители Россельхозбанка, Уралхима, Иннополиса, фонда "Сколково", НИУ "ВШЭ", РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Агроинвестора, Росагролизинга и других организаций. Жюри оценивает номинантов по критериям качества реальных результатов их проекта.

"Мы рассмотрели все поступившие заявки на премию и изучили большое количество действительно перспективных и технологичных проектов, многие из которых уже доказали свою эффективность на практике. В шорт-лист вошли проекты, охватывающие практически все отрасли сельского хозяйства: от роботов-птицеводов до автоматизации уборки урожая и биопрепаратов на основе симбиотических грибов. Для многих аграриев сейчас эти технологии кажутся далеким будущим, но именно они смогут изменить сельское хозяйство до неузнаваемости и повысить его эффективность в разы. Своей глобальной задачей мы считаем посредничество между сельхозпроизводителями и технологическими компаниями: РСХБ адаптирует новейшие решения для АПК и делает их доступными фермерам уже сейчас", — рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели) отобраны 5 финалистов: компании Робопроб, Cognitive Pilot, Геоскан, Биокомплекс и GoodWAN.

Одним из ярких представленных кейсов стал проект по внедрению комплексной дождевальной системы точного орошения. По оценкам специалистов до 80% рисков земледелия связаны с погодными аномалиями: в первую очередь, с засухой. Свое рода страховкой от засухи может стать внедрение дождевального орошения, которое полностью имитирует естественные процессы увлажнения. Система может индивидуально подобрать условия полива и, как итог, повысить урожай сельхозпредприятия до 100% за первый год использования без увеличения площади полей.

В номинации Agro Digital (кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год) отобраны 6 финалистов: АиС / Кубанский государственный аграрный университет, компании Green Growth, АйТиПроект, Ростсельмаш, Инфорика, ИнтТерра.

В этой номинации среди прочих представлен кейс интеллектуального управления рыбоводческим хозяйством. Аналитики выяснили, что предприниматели, работающие в сфере рыбного хозяйства, часто сталкиваются с недостатком информации о работе предприятия, что приводит к неточным прогнозам и рискам для бизнеса, а также проблемам вирусных и бактериальных болезней рыб. Разработка позволяет эффективно выполнять цифровизацию процессов учета, планирования и анализа результатов выращивания рыбы — от получения икры до отгрузки малька клиентам. Проект уже прошел опытную эксплуатацию в селекционном центре по выращиванию малька форели и за 3 месяца позволил вывести на новый уровень планирование деятельности предприятия, обеспечив снижение трудоемкости учета (на 20%), планирования и анализа данных (на 80%), повышение точности прогноза и снижение рисков (25%).

В номинации Agro Revolution (технологии, опережающие будущее и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство) отобраны 8 финалистов: Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, компании Агробит, Дарвин, AquaVega, Энтопротэк, Новбиотех, KSITEST и Bumbtech.

Один из конкурсантов представил кейс по инновационным методам выращивания растений в одной экосистеме с рыбами и колониями бактерий, перерабатывающих органические остатки на основе аквапоники. Перед компанией стояла амбиционная задача решения проблемы естественных отходов рыбоводческого предприятия и превращения выращивания рыбы в замкнутый цикл — создание высокопродуктивного и экологически чистого агрохозяйства. Аквапоника представляет собой симбиоз рыб, растений и колонии бактерий, перерабатывающих органические остатки. Растения питаются продуктами жизнедеятельности рыб — переработанными бактериями, а затем использованная вода возвращается обратно в бассейн к рыбам в очищенном виде. Таким образом, технология не вредит природе и позволяет выращивать 100% экологически чистую продукцию без применения химикатов.

В номинации Agro Hero (герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее) были отобраны 6 финалистов: Кирилл Зябрев, Александр Лысковский, Василий Птицын, Кристина Романовская, Евгений Труфляк, Ольга Ускова.

Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech-мероприятия AgroCode Weekend. Мероприятие начнется с конференции AgroCode Conference, также оно включает в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science-чемпионат и конкурс Digital Strawberry.