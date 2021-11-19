Овощеводческие хозяйства региона собрали почти 230 тысяч тонн продукции

По предварительным итогам этого сельскохозяйственного сезона на территории Самарской области специализированными хозяйствами выращено и собрано более 110 тысяч тонн картофеля и 118 тысяч тонн овощей открытого грунта. Обеспечение жителей региона продуктами, произведенными и выращенными на территории Самарской области — часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Акционерное общество "Луначарск" (м.р. Ставропольский) является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Самарской области. Оно возникло в 1933 году и до сегодняшнего дня является передовым производством в области возделывания сельскохозяйственных культур.

Благодаря использованию орошения и современных технологий, слаженной работе всего коллектива у предприятия стабильно высокие урожаи. Так, в этом году урожайность картофеля составила 310 ц/га, овощей — 336,6 ц/га, валовый сбор соответственно 74,1 тыс. центнеров и 12,1 тыс. центнеров. Часть собранного урожая уже на прилавках крупных торговых сетей, в магазинах "шаговой доступности" и на рынках Тольятти, другая — закладывается на хранение.

Профессионалы знают, что картофель нужно не только грамотно посадить и вырастить, но и обеспечить его сохранность. Картофелехранилище АО "Луначарск" оборудовано новейшими приборами контроля и регулировки температурного режима на компьютерной основе. Все процессы загрузки-выгрузки и очистки механизированы. Данный подход помогает обеспечивать до 100% сохранности товарного и семенного картофеля, который пользуется спросом на территории Самарской и в соседних областях.

В хранилище предприятия уже заложено более 4,5 тыс. тонн картофеля. Сейчас идет закладка на хранение остальных ингредиентов "борщевого набора" — белокочанной капусты, моркови, свеклы.

"Мы поставляем картофель и овощи в детские садики города Тольятти. Картофелем на 100% обеспечиваем их потребности, — говорит директор АО "Луначарск" Сергей Кисляков. — Всего же мы заложили 4600 тонн картофеля. Из них 1 тысяча тонн уйдет на семена. Часть семян мы по заявке на чипсы выращиваем. И примерно 2,5 тысячи тонн пойдет на "продоволку".

Хозяйство "Луначарск" через 2 года отметит свое 90-летие. К юбилейной дате подходит с традиционно хорошими результатами. Не случайно именно на землях бывшего совхоза имени Луначарского в 90-е годы было создано совместное российско-германское предприятие ЗАО "Самара-Солана".

"Конечно, это не просто. Чтобы получить хороший урожай нужны правильно выбранная агротехника, хорошие семена, правильно и вовремя совершенный полив, всякие подкормки. Ну и, естественно, человеческий труд, погодные условия", — рассказывает бригадир цеха овощеводства Наталья Долгова.

Предприятие "Луначарск" помимо выращивания картофеля, овощей и зерновых занимается разведением КРС. Благодаря собственным качественным кормам, механизированному подходу и ответственной работе сотрудников, произведенное молоко отличается высоким качеством и реализуется на один из самарских молокозаводов.

"Мы работаем с нашим местным производителем потому, что это выгоднее и целесообразнее. С Луначарским мы работаем уже более 35 лет. Цены всегда ниже, чем у привозного продукта. Конкуренцию с крупными торговыми сетями можно выдержать, только если работать напрямую с производителем. Берем из первых рук, без перекупки и это ценят наши покупатели. Тем более продукция всегда высокого качества", — подчеркивает директор магазина № 38 "Витамин" Наталья Воржева.