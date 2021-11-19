16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Овощеводческие хозяйства региона собрали почти 230 тысяч тонн продукции К банкротству "Родника" привлекают "ЭкоСтройРесурс" Впервые семь фермеров Самарской области стали получателями губернаторского гранта "Агростартап-Регион" Предприятиям АПК Самарской области компенсируют затраты на ввод в эксплуатацию орошаемых земель "МИКРОЗИМ" не оставит шанса загрязнениям ни в воде, ни в почве

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Овощеводческие хозяйства региона собрали почти 230 тысяч тонн продукции

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По предварительным итогам этого сельскохозяйственного сезона на территории Самарской области специализированными хозяйствами выращено и собрано более 110 тысяч тонн картофеля и 118 тысяч тонн овощей открытого грунта. Обеспечение жителей региона продуктами, произведенными и выращенными на территории Самарской области — часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

Акционерное общество "Луначарск" (м.р. Ставропольский) является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Самарской области. Оно возникло в 1933 году и до сегодняшнего дня является передовым производством в области возделывания сельскохозяйственных культур.
Благодаря использованию орошения и современных технологий, слаженной работе всего коллектива у предприятия стабильно высокие урожаи. Так, в этом году урожайность картофеля составила 310 ц/га, овощей — 336,6 ц/га, валовый сбор соответственно 74,1 тыс. центнеров и 12,1 тыс. центнеров. Часть собранного урожая уже на прилавках крупных торговых сетей, в магазинах "шаговой доступности" и на рынках Тольятти, другая — закладывается на хранение.

Профессионалы знают, что картофель нужно не только грамотно посадить и вырастить, но и обеспечить его сохранность. Картофелехранилище АО "Луначарск" оборудовано новейшими приборами контроля и регулировки температурного режима на компьютерной основе. Все процессы загрузки-выгрузки и очистки механизированы. Данный подход помогает обеспечивать до 100% сохранности товарного и семенного картофеля, который пользуется спросом на территории Самарской и в соседних областях.
В хранилище предприятия уже заложено более 4,5 тыс. тонн картофеля. Сейчас идет закладка на хранение остальных ингредиентов "борщевого набора" — белокочанной капусты, моркови, свеклы.

"Мы поставляем картофель и овощи в детские садики города Тольятти. Картофелем на 100% обеспечиваем их потребности, — говорит директор АО "Луначарск" Сергей Кисляков. — Всего же мы заложили 4600 тонн картофеля. Из них 1 тысяча тонн уйдет на семена. Часть семян мы по заявке на чипсы выращиваем. И примерно 2,5 тысячи тонн пойдет на "продоволку".

Хозяйство "Луначарск" через 2 года отметит свое 90-летие. К юбилейной дате подходит с традиционно хорошими результатами. Не случайно именно на землях бывшего совхоза имени Луначарского в 90-е годы было создано совместное российско-германское предприятие ЗАО "Самара-Солана".
"Конечно, это не просто. Чтобы получить хороший урожай нужны правильно выбранная агротехника, хорошие семена, правильно и вовремя совершенный полив, всякие подкормки. Ну и, естественно, человеческий труд, погодные условия", — рассказывает бригадир цеха овощеводства Наталья Долгова.

Предприятие "Луначарск" помимо выращивания картофеля, овощей и зерновых занимается разведением КРС. Благодаря собственным качественным кормам, механизированному подходу и ответственной работе сотрудников, произведенное молоко отличается высоким качеством и реализуется на один из самарских молокозаводов.

"Мы работаем с нашим местным производителем потому, что это выгоднее и целесообразнее. С Луначарским мы работаем уже более 35 лет. Цены всегда ниже, чем у привозного продукта. Конкуренцию с крупными торговыми сетями можно выдержать, только если работать напрямую с производителем. Берем из первых рук, без перекупки и это ценят наши покупатели. Тем более продукция всегда высокого качества", — подчеркивает директор магазина № 38 "Витамин" Наталья Воржева.

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5