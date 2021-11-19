Школьники Самарской области узнают все о разработке игр на "Уроке цифры"

В рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" с 22 ноября по 12 декабря 2021 года в школах Самарской области пройдет новый этап Всероссийского проекта "Урок цифры".
На этот раз темой открытого урока станет разработка игр — от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе.
Основная цель проекта — формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. Организаторами образовательной акции выступают АНО "Цифровая экономика", при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущих российских ИТ-компаний.
На новом "Уроке цифры" школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себе разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта "Урок цифры" попадают в обстановку игры "Домовята". Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место её разработчиков.
Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся пятого-восьмого классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру. С помощью тренажеров участники "Урока цифры" будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое.
"Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании поддерживают проект "Урок цифры". Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области", — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"Сегодня многие ребята увлекаются компьютерными играми, теперь у них появилась замечательная возможность попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать подробнее о том, какие бывают жанры, пройти увлекательный процесс создания игры от зарождения идеи до выпуска готового продукта. Материалы школьникам и учителям дают ведущие российские ИТ-компании, которые познакомят с профессиями в игровой сфере. Все тренажеры будут доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план в соответствии с видением педагога", — отметил Евгений Ковнир, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".
"В Самарской области в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" уже проходила серия увлекательных открытых "цифровых" уроков для школьников. Ребята активно принимают участие, так и сейчас с помощью тренажеров участники "Урока цифры" будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое. Сегодня проведение таких мероприятий играет значимую роль в подготовке кадров, в выборе будущей профессии. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. "Уроки цифры" не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT", — рассказали в региональном департаменте информационных технологий и связи.
"Урок цифры" пройдет в онлайн режиме. Принять участие смогут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.