Школьники Самарской области узнают все о разработке игр на "Уроке цифры"

В рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика" с 22 ноября по 12 декабря 2021 года в школах Самарской области пройдет новый этап Всероссийского проекта "Урок цифры".

На этот раз темой открытого урока станет разработка игр — от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе.

Основная цель проекта — формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. Организаторами образовательной акции выступают АНО "Цифровая экономика", при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущих российских ИТ-компаний.

На новом "Уроке цифры" школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себе разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта "Урок цифры" попадают в обстановку игры "Домовята". Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место её разработчиков.

Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся пятого-восьмого классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру. С помощью тренажеров участники "Урока цифры" будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое.

"Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании. Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании поддерживают проект "Урок цифры". Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти свое призвание в этой области", — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

"Сегодня многие ребята увлекаются компьютерными играми, теперь у них появилась замечательная возможность попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать подробнее о том, какие бывают жанры, пройти увлекательный процесс создания игры от зарождения идеи до выпуска готового продукта. Материалы школьникам и учителям дают ведущие российские ИТ-компании, которые познакомят с профессиями в игровой сфере. Все тренажеры будут доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план в соответствии с видением педагога", — отметил Евгений Ковнир, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

"В Самарской области в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" уже проходила серия увлекательных открытых "цифровых" уроков для школьников. Ребята активно принимают участие, так и сейчас с помощью тренажеров участники "Урока цифры" будут конструировать персонажей и создавать анимацию, собирать воедино элементы игры, тестировать игру и многое другое. Сегодня проведение таких мероприятий играет значимую роль в подготовке кадров, в выборе будущей профессии. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. "Уроки цифры" не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT", — рассказали в региональном департаменте информационных технологий и связи.

"Урок цифры" пройдет в онлайн режиме. Принять участие смогут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.