В СГИК молодых ученых, бизнесменов и управленцев научат навыкам самопрезентации

Стартовала образовательная программа СГИК "Мастерская лидеров" для участников консорциума НОЦ "Инженерия будущего", в рамках которой молодых ученых, бизнесменов и управленцев научат навыкам самопрезентации и продвижению научных продуктов

Ведущие преподаватели СГИК по актерскому мастерству, оперному и эстрадному вокалу, хореографии, а также живописи и дизайну будут развивать коммуникационные навыки слушателей через искусство. Первые занятия начались на минувшей неделе.

Амбициозный образовательный проект "Мастерская лидеров" готовился к запуску Самарским государственным институтом культуры, членом консорциума научно-образовательного центра "Инженерия будущего" мирового уровня, в течение года.

Преподаватели творческого вуза разработали уникальную программу повышения квалификации, которая будет реализовывать запрос формирования и развития так называемых "софт-скилс": в частности, навыков самопрезентации в публичном пространстве с использованием голоса, собственного визуального образа, графического сопровождения выступлений и формулировок своей концепции.

Участники интенсивных практикумов будут учиться коммуникативному продвижению своего научного продукта, в результате чего слушателям курса будет проще выступать перед публикой, инвесторами.

Первое занятие 17 ноября провела Елена Лазарева, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи СГИК, заслуженная артистка РФ и народная артистка Самарской области, актриса Самарского академического театра драмы им. Горького.

"Спикерам от мира науки, которые не работают с театральными техниками, бывает непросто выступать публично, ведь момент такого выступления - всегда некий актерский акт. Наша задача заключается в том, чтобы помочь людям чувствовать себя "на сцене" комфортно, освободиться от страхов и зажимов, и тогда будет проще выстраивать стратегию, - рассказала Елена Лазарева. - На первом занятии мы работали с тренингами, которые подготавливают речевой аппарат. Уже есть положительные отклики".

Среди педагогов программы есть еще преподаватели театрального факультета СГИК: Вадим Горбунов будет обучать слушателей импровизационным навыкам и самопрезентации, а Александр Бригаднов - различным техникам речевых тренингов. Заведующая кафедрой вокального искусства Ирина Сигал и заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Ксения Плаксина научат воздействию голосом на слушателей, а преподаватель кафедры хореографии Людмила Маркина расскажет о философии здорового тела.

Доцент кафедры декоративно-прикладного творчества СГИК, художник Алексей Давыдов будет вести занятия по основам композиции и колористике, а Елена Шлиенкова, кандидат философских наук, доцент, руководитель магистерской программы "Управление проектами в креативных индустриях" - по искусству графического дизайна и основам презентации.

Программа повышения квалификации "Мастерская лидеров" продлится до 10 декабря.