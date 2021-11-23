Ученики "Школы фермера" научились варить сыр

Студенты "Школы фермера" на практике познакомились с применением заквасочных культур в производстве молочной продукции, моделировали процесс производства сыра, изучали особенности подготовки сырья для производства сыров и кисломолочных продуктов. Занятия проходили в стенах Самарского государственного аграрного университета.
Образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" стартовал в Самарском регионе в сентябре 2021 года. Слушателями стали 32 фермера по направлениям: "Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства". Проект реализован на базе Самарского государственного аграрного университета при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. На учёбу пришли как молодые аграрии, так и уже опытные фермеры, желающие повысить уровень знаний. В "Школе фермера" слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями. Своими знаниями и опытом со слушателями делятся не только преподаватели аграрного университета, отлично знающие теорию, но и сотрудники Россельхозбанка, которые делают упор на бизнес. Практические занятия проходят на ведущих сельскохозяйственных предприятиях Самарской области, а также в лабораторных базах аграрного университета.
"До конца обучения осталось совсем немного времени. Думаю, что полученные знания помогут вам разработать и защитить бизнес-проекты по развитию своего дела. Три слушателя, чьи проекты будут признаны лучшими, получат гранты от агрохолдинга ГК "Василина", Группы Компаний Замальдинова и Россельхозбанка", — отметил директор Самарского регионального филиала банка Раиль Багдалов.
3 декабря на базе СамГАУ пройдет защита бизнес-проектов, которые по итогам обучения подготовят слушатели "Школы фермера". Комиссия из представителей Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и руководителей ведущих агрохолдингов Самарской области выберет три лучших и наиболее рентабельных бизнес-проекта. Их авторы получат гранты. В этот же день состоится торжественное вручение дипломов государственного образца выпускникам "Школы фермера".
"Школа фермера" — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Обучение финансируется Россельхозбанком.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.