Ученики "Школы фермера" научились варить сыр

Студенты "Школы фермера" на практике познакомились с применением заквасочных культур в производстве молочной продукции, моделировали процесс производства сыра, изучали особенности подготовки сырья для производства сыров и кисломолочных продуктов. Занятия проходили в стенах Самарского государственного аграрного университета.

Образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" стартовал в Самарском регионе в сентябре 2021 года. Слушателями стали 32 фермера по направлениям: "Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства". Проект реализован на базе Самарского государственного аграрного университета при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. На учёбу пришли как молодые аграрии, так и уже опытные фермеры, желающие повысить уровень знаний. В "Школе фермера" слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями. Своими знаниями и опытом со слушателями делятся не только преподаватели аграрного университета, отлично знающие теорию, но и сотрудники Россельхозбанка, которые делают упор на бизнес. Практические занятия проходят на ведущих сельскохозяйственных предприятиях Самарской области, а также в лабораторных базах аграрного университета.

"До конца обучения осталось совсем немного времени. Думаю, что полученные знания помогут вам разработать и защитить бизнес-проекты по развитию своего дела. Три слушателя, чьи проекты будут признаны лучшими, получат гранты от агрохолдинга ГК "Василина", Группы Компаний Замальдинова и Россельхозбанка", — отметил директор Самарского регионального филиала банка Раиль Багдалов.

3 декабря на базе СамГАУ пройдет защита бизнес-проектов, которые по итогам обучения подготовят слушатели "Школы фермера". Комиссия из представителей Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и руководителей ведущих агрохолдингов Самарской области выберет три лучших и наиболее рентабельных бизнес-проекта. Их авторы получат гранты. В этот же день состоится торжественное вручение дипломов государственного образца выпускникам "Школы фермера".

"Школа фермера" — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Обучение финансируется Россельхозбанком.