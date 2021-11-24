Пожарные спасли 88-летнюю жительницу Сызрани из горящей квартиры

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Во вторник, 23 ноября, в Сызрани спасли женщину, пострадавшую во время пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области