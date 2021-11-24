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По инициативе "Единой России" в регионах начнется модернизация 632 отделений "Почты России"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Модернизация сельских отделений "Почты России" и расширение их услуг — один из пунктов народной программы "Единой России", с которой партия шла на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Модернизировано будет 25160 отделений, 632 — в следующем году.

"Мы работаем с правительством, Минцифрой, "Почтой России" над подготовкой плана модернизации и правовым сопровождением проекта. Для страны это важнейший проект и один из пунктов народной программы партии. "Единая Россия" возьмет это на особый контроль", — сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"Единая Россия" возьмет программу на особый контроль — за каждым отделением закреплен депутат от партии, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ.

"Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы как можно скорее, а задача была выполнена качественно и в срок", — отметил Андрей Турчак.

Программа стартует уже практически через месяц, сообщил в свою очередь зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Отделения почты модернизируют в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек.

"Зачастую они являются единственным местом получения гражданами необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений. В качестве пилотных выбраны удаленные территории — Приморского, Хабаровского краев, Республики Бурятия", — сказал он.

По его словам, правительство уже приняло решение о выделении в этом году 5 млрд рублей на докапитализацию "Почты России".

Что касается поручения президента со съезда партии "Единая Россия", которое касалось расширения перечня услуг для граждан, предоставляемых "Почтой России", сегодня запущена работа по оказанию во всех отделения почтовой связи госуслуг по принципу МФЦ. 

"Нет ограничений по торговле медицинскими изделиями — такими, как тонометры, тесты, бинты — всего 23 тыс. наименований. Также Почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов. В течение месяца "Почтой России" и Минздравом будет подготовлена дорожная карта по организации продажи лекарств непосредственно в самих отделениях. Сейчас определяются территории, где есть ФАПы, чтобы не было дублирования, поскольку в ФАПах такая услуга уже предоставляется", — разъяснил Дмитрий Чернышенко, отметив, что правительством уже подготовлен соответствующий законопроект — в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто, подчеркнул Владимир Путин.

"Социальная часть этого вопроса важна чрезвычайно для миллионов наших граждан, которые до других мест, где могли бы получить соответствующие услуги или даже товары, добраться не могут, им это очень сложно сделать, а почта есть везде. Об этом говорила "Единая Россия" в ходе предвыборной работы", — отметил президент.

Отметим, что в сентябре этого года в программе пребывания секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в Самарской области многое было связано именно с перезагрузкой почтовых отделений. Турчак принял участие в открытии нового логистического терминала "Почты России" в Самаре. Ранее в Самарской области был апробирован проект восстановления почтовых отделений связи на селе, средства на ремонт зданий были выделены из регионального бюджета.

Одним из ключевых мероприятий визита секретаря Генсовета партии стала церемония гашения марки "Самара — город трудовой славы", которая прошла в реконструированном историческом отделении "Почты России". Вместе с Андреем Турчаком в церемонии приняли участие глава региона, секретарь Самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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