МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года

Ключевые результаты третьего квартала текущего года: выручка выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд руб.; показатель OIBDA снизился на 1,3% до 39,4 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п. п. до 42,8%. CAPEX составил 10,8 млрд руб., на 2,0% ниже, чем в третьем квартале 2020 года. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб. Чистый долг сократился за квартал на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд рублей.

Рост выручки

Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд руб. Основные факторы позитивной динамики — это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за квартал на 6,9%), контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд руб. в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост продаж отмечался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн с применением новой методики учета.

Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет более эффективно использовать номерную емкость.



Управление расходами

В третьем квартале OIBDA снизилась на 1,3% до 39,4 млрд руб. Рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п. п. до 42,8%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, — увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

С планомерным снижением долговой нагрузки продолжают сокращаться расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб.

Лучшая мобильная сеть в России

Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов. CAPEX в третьем квартале составил 10,8 млрд руб., на 2,0% меньше, чем в третьем квартале 2020 года.