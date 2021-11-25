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МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года Выгода до 75%: в "Черную Пятницу" Билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары Российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в Интернете Стримы без сбоев и фильмы онлайн: билайн еще больше "разогнал" интернет Встречайте новый проект Волга Ньюс о цифровых девайсах

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МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 года

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ключевые результаты третьего квартала текущего года: выручка выросла на 6,2% и составила 91,8 млрд руб.; показатель OIBDA снизился на 1,3% до 39,4 млрд руб., рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п. п. до 42,8%. CAPEX составил 10,8 млрд руб., на 2,0% ниже, чем в третьем квартале 2020 года. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб. Чистый долг сократился за квартал на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд рублей.

Рост выручки

Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд руб. Основные факторы позитивной динамики — это рост выручки от передачи данных (количество пользователей мобильной передачи данных выросло за квартал на 6,9%), контент-услуг, в том числе группы START, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга демонстрирует рост с постепенным открытием границ после ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3% до 10,2 млрд руб. в результате роста активности покупателей в розничной сети по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост продаж отмечался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий.

Абонентская база

База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн с применением новой методики учета.

Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет более эффективно использовать номерную емкость.


Управление расходами

В третьем квартале OIBDA снизилась на 1,3% до 39,4 млрд руб. Рентабельность OIBDA сократилась на 3,3 п. п. до 42,8%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, — увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

С планомерным снижением долговой нагрузки продолжают сокращаться расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд руб. до 286,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд руб.

Лучшая мобильная сеть в России

Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тыс. Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов. CAPEX в третьем квартале составил 10,8 млрд руб., на 2,0% меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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