Предприниматели региона озвучили свои предложения по поддержке бизнеса в пандемию

В четверг, 25 ноября, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал бизнес-сообществу федеральные и региональные инструменты поддержки в условиях пандемии.

Встречу с предпринимателями провел губернатор Дмитрий Азаров для того, чтобы обсудить и выработать дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики. Напомним, в регионе действовал режим нерабочих дней, при этом они были введены на неделю раньше, чем в целом по стране — с 25 октября по 7 ноября.

Для поддержки предпринимателей на уровне страны принято решение о выдаче грантов за простои в нерабочие дни для предприятий малого и среднего бизнеса на частичную компенсацию расходов на зарплату в расчете 1 МРОТ на человека. От Самарской области поступило свыше 10 700 заявок. Больше 8,5 тысяч предпринимателей уже получили выплаты на общую сумму почти 670 миллионов рублей. Таким образом поддержано более 46,5 тысяч работников.

"Подать заявку на безвозмездную выплату до 15 декабря могут предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, состоящие в реестре МСП, а также социально ориентированные некоммерческие организации из реестра Минэкономразвития РФ. Субсидия предоставляется однократно, из расчета 1 МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника. Важно, что индивидуальные предприниматели без наемных работников тоже могут оформить грант на себя. Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган или заявку в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Проверить возможность получения гранта предприниматель может на сайте ФНС", — рассказал об условиях госпрограммы Дмитрий Богданов.

Кроме того, действует программа ФОТ 3.0, благодаря которой предприниматели могут получить льготный кредит по ставке 3% на восстановление деятельности. Всего было подано свыше 900 заявок, из них 392 кредита на общую сумму около 1,5 млрд рублей уже одобрено.

"Мы заинтересованы в том, чтобы самарский бизнес в наибольшей степени получил эти меры поддержки, — подчеркнул глава региона, обращаясь к бизнес-сообществу. — Необходимо помочь каждому предпринимателю их получить". Дмитрий Азаров отметил, что в этом вопросе ключевая роль отводится министерству экономического развития и инвестиций региона, а также центру "Мой бизнес". На его портале можно найти всю необходимую информацию о действующих мерах поддержки МСП и получить консультацию специалистов.

Свои меры поддержки приняты и на региональном уровне. С начала ноября в Гарантийном фонде Самарской области действует антикризисная программа для предприятий пострадавших отраслей. Представители малого и среднего бизнеса могут обратиться за микрозаймом до 1 млн рублей сроком на два года по максимально низкой ставке — 1% годовых. Финансовый продукт предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы займа. Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых также действует для самозанятых граждан.

Кроме того, с этого года региональный Фонд развития промышленности реализует несколько программ финансирования инвестиционных проектов, в том числе совместные займы с Фондом развития промышленности РФ. Предприниматели могут претендовать на займы от 20 до 100 млн рублей по ставке 1 или 3% в зависимости от выбранной программы и залогового обеспечения. Срок до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 3 года. Предоставляются и региональные займы суммой от 5 до 15 млн рублей по ставке 2 или 3% в зависимости от залогового обеспечения. Срок также до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 1 год.

Предусмотрена поддержка и в части налоговых льгот. Летом в Самарской области был принят закон, по которому предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, в три раза понижаются ставки. "Это касается субъектов МСП из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 года и предельный размер дохода которых за 2021 год не превысит 50 миллионов рублей. Льготой могут воспользоваться и вновь созданные индивидуальные предприниматели, работающие в населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек", — пояснил Дмитрий Богданов.

Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют "упрощенку", действуют "налоговые каникулы". Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. Кроме того, в Самарской области также действует закон по увеличению вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв. м), облагаемого по кадастровой стоимости. Более подробно с этими мерами поддержки можно также ознакомиться на сайте "Мой бизнес".

Во время обсуждения был озвучен целый ряд предложений от представителей всех отраслей. Исполняющая обязанности председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ" Наталья Медведева предложила пересмотреть критерии снижения выручки в пострадавших отраслях, которые позволяют в три раза снизить ставки по "упрощенке". Основанием для снижения ставки по выручке с 6 до 2% и по схеме "доходы минус расходы" с 15 до 5% является 20-процентное падение выручки в сравнении с 2019 годом. Но не все предприниматели могут воспользоваться этой мерой. К тому же некоторые организации только начали свою деятельность в прошлом или текущем году. Соответственно, нет периода для сравнения уровня доходов.

Свои предложения озвучили и инициаторы приоритетных инвестпроектов, реализованных в регионе в этот сложный период. Директор комплекса "Волжские термы" Виталий Неменов рассказал, что комплекс открылся в сентябре, но с введением нерабочих дней пришлось приостановить деятельность, соответственно, дохода не было. При этом обслуживание бассейнов продолжалось, так же, как и выплаты по налогам и кредитам. "Просим предоставить налоговую льготу на имущество на один год для приоритетных инвестпроектов из числа пострадавших отраслей, а также компенсировать проценты по инвесткредитам и коммунальные платежи за две недели простоя", — озвучил он свои предложения.

Директора клуба "Лакшери-фитнес" Ирина Фазлыева обратилась к руководителю региона с просьбой пересмотреть критерий компенсации жилищно-коммунальных расходов за последние две недели октября. Пока эта мера поддержки действует только для тех представителей индустрии, у которых площадь залов превышает тысячу квадратных метров.

Губернатор поручил областному минспорта рассмотреть возможность предоставления этой меры поддержки для всех представителей фитнес-индустрии — вне зависимости от площади залов. При этом необходимо рассчитать сумму средств на компенсацию услуг ЖКХ и за первые две недели ноября.

Представитель союза торговых центров региона Ирина Михайловская также обратила внимание на вопрос компенсации платежей на услуги ЖКХ и арендной платы для организаций из числа пострадавших отраслей. Их продажи из-за сокращения числа посетителей также существенно упали. Она также обратила внимание на возможность отмены налога на имущество за четвертый квартал текущего года в случае, если владельцы площадей предоставят скидку по арендным платежам организациям из числа пострадавших отраслей. Дмитрий Азаров инициативу одобрил и поручил правительству региона в короткие сроки проработать этот вопрос.

Во время обсуждения был затронут вопрос работы конгрессно-выставочных центров. Генеральный директор "Экспо-Волга" Андрей Левитан предложил возобновить их работу с учетом соблюдения санитарных норм и QR-кодов. Сейчас ограничения по проведению массовых мероприятий является препятствием для деятельности. Открытие выставочных центров позволит активизировать деловую среду в регионе. Губернатор поручил вынести этот вопрос на заседание регионального оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции.