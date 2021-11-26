В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы

Личные приемы граждан в онлайн-формате, приуроченные ко Дню основания партии "Единая Россия", пройдут в региональной общественной приемной партии.

В первой декаде декабря жители региона смогут проконсультироваться по юридическим и трудовым вопросам, обратиться к специалистам профильных министерств и ведомств и получить ответы на социально значимые вопросы в сфере здравоохранения, ЖКХ, дошкольного и школьного образования.

На приемах будут работать представители самых разных учреждений и ведомств: Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Государственной жилищной инспекции, министерства образования и многих других.

Записаться на прием можно по телефонам региональной общественной приемной партии "Единая Россия": 8 (846)-260-18-18, 8-937-100-35-25.

Напомним, что в 2021 году исполняется 20 лет партии "Единая Россия". В честь этой даты традиционно проходят тематические приемы по всей стране. В связи с эпидобстановкой в Самарской области личные приемы граждан проходят дистанционно.