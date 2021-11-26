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Партии Власть и политика

В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Личные приемы граждан в онлайн-формате, приуроченные ко Дню основания партии "Единая Россия", пройдут в региональной общественной приемной партии.

В первой декаде декабря жители региона смогут проконсультироваться по юридическим и трудовым вопросам, обратиться к специалистам профильных министерств и ведомств и получить ответы на социально значимые вопросы в сфере здравоохранения, ЖКХ, дошкольного и школьного образования.

На приемах будут работать представители самых разных учреждений и ведомств: Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Государственной жилищной инспекции, министерства образования и многих других.

Записаться на прием можно по телефонам региональной общественной приемной партии "Единая Россия": 8 (846)-260-18-18, 8-937-100-35-25.

Напомним, что в 2021 году исполняется 20 лет партии "Единая Россия". В честь этой даты традиционно проходят тематические приемы по всей стране. В связи с эпидобстановкой в Самарской области личные приемы граждан проходят дистанционно.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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