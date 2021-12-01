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Комиссия "Единой России" по здравоохранению займется продвижением инициатив народной программы

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В народную программу "Единой России" заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента, отметил глава партийной комиссии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на первом организационном заседании 30 ноября.

Фото: samara.er.ru

"Пациенты должны быть центром тех изменений, на которые мы можем повлиять", - высказал он основной тезис, подчеркнув, что для перезагрузки системы здравоохранения необходимо учитывать мнение регионов - это одно из поручений президента, которое тот дал комиссии. Поэтому работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ.

Кроме того, Денис Проценко отметил, что работа комиссии будет продолжена в рамках консилиумов. Их формат был апробирован в течение нескольких месяцев на площадках "Единой России". В ближайших планах работы - также кадровые вопросы.

"Людей лечат не стены, а персонал. Те проблемы, которые мы видим - и выгорание, и проблемы образования, - это вопросы, по которым мы должны выступить", - пояснил он.

Глава партийной комиссии добавил также, что система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии увеличением количества коек и модульных госпиталей.

"Мы научились возвращаться из волн. Многие регионы фактически в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе. Тем не менее есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с COVID, которые находятся на амбулаторном лечении", - добавил Денис Проценко, подчеркнув, что 28 октября правительство выделило почти 11 млрд руб. регионам на эти цели.

В свою очередь, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что вопрос обеспечения кислородом уже решается. "Благодаря совместной работе с правительством РФ выделены деньги на концентраторы кислорода", - рассказал он.

Представители сферы здравоохранения из регионов поблагодарили волонтерские центры "Единой России" за помощь медикам во время пиковых нагрузок.

"Это студенты университетов, ординаторы, работники кафедры, а также студенты медучилищ. У нас очень развито волонтерское движение, и мы хотим поблагодарить все наши молодежные организаци -  очень помогали нам в колл-центрах", - сказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Ранее по предложению президента РФ Денис Проценко возглавил комиссию Генсовета партии по здравоохранению. В ее состав вошли 28 человек. Решение принято на заседании президиума Генсовета партии 10 ноября. Основная цель работы комиссии - реализация Народной программы "Единой России".

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена системы здравоохранения. Так, в конце года в регион будет поставлено 78 единиц современного медицинского оборудования и откроются два центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, продолжается реконструкция Самарской областной детской инфекционной больницы и здания Нефтегорской центральной районной больницы, ведется строительство поликлиники в Смышляевке, инфекционного корпуса в Сызрани и поликлиники в Куйбышевском районе Самары.

На модернизацию поликлиник и развитие первичного звена здравоохранения в ближайшие три года предполагается направить свыше 6 млрд федеральных средств плюс областное софинансирование.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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