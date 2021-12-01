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Cекретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел прием граждан

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 декабря, в Самаре прошел личный прием секретаря реготделения партии "Единая Россия" Дмитрия Азарова. На встрече с жителями были рассмотрены основные запросы в народную программу и в региональную общественную приемную партии.

Фото: samara-times.ru

Жители поселка Алексеевский из Большечерниговского района мечтают о том, чтобы в селе появился новый ФАП с современным оборудованием. Сейчас ФАП располагается в здании школы. Дмитрий Азаров предложил ускорить решение проблемы и начать возведение нового модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке уже весной, в апреле.

Многодетная мама Наталья Лапшенкова и родители воспитанников детского сада "Белочка" из поселка Курумоч попросили помочь в установке стеклопакетов. В садике 1971 года постройки до сих пор окна деревянные. Глава Волжского района, секретарь местного отделения Партии Евгений Макридин заверил Дмитрия Азарова, что поможет в решении этого вопроса.

К секретарю реготделения партии обратилась Тамара Николаевна Шестак из Кинель-Черкасского района, попросив решить вопрос с отоплением и водоснабжением микрорайона и метеостанции. Требуется вопрос проработать досконально, вместе с министерством энергетики и ЖКХ, считает секретарь Самарского реготделения.

В честь 20-летия партии "Единая Россия" каждый пришедший на прием получил подарки от секретаря Самарского реготделения партии.

"Мы не только решили свой вопрос, но и получили массу позитива. Тортику с символикой партии дети будут очень рады. Это было неожиданно и очень приятно", — поделилась жительница поселка Курумоч.

Напомним, в Самарской области в 45 муниципальных районах 1 декабря проходят личные приемы секретарей местных отделений партии. С 1 по 10 декабря в регионе пройдет неделя тематических приемов, приуроченных ко дню рождения партии.

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Последние комментарии

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