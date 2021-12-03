Ночью в Жигулевске пьяная женщина на Hyundai врезалась в автобус

В четверг, 2 декабря, в 01:00 в Жигулевске 36-летняя женщина на автомобиле Hyundai ix35 в районе дома №57 по ул. Морквашинской нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и совершила столкновение с автобусом "МАЗ", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадала женщина - водитель иномарки, она была госпитализирована.
По результату медицинского обследования установлено, что в момент аварии она находилась в состоянии опьянения.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...