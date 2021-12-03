Ночью в Жигулевске пьяная женщина на Hyundai врезалась в автобус

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В четверг, 2 декабря, в 01:00 в Жигулевске 36-летняя женщина на автомобиле Hyundai ix35 в районе дома №57 по ул. Морквашинской нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и совершила столкновение с автобусом "МАЗ", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области