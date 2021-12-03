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Андрей Кислов на приеме граждан помог решить ряд вопросов "Единая Россия" проводит по всей стране декаду приемов граждан Cекретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел прием граждан Комиссия "Единой России" по здравоохранению займется продвижением инициатив народной программы В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы

Партии Власть и политика

Андрей Кислов на приеме граждан помог решить ряд вопросов

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель в Совете Федерации от Самарской области Андрей Кислов в ходе рабочей поездки в регион привел личный прием граждан. Встреча с жителями губернии состоялась в региональной приемной партии "Единая Россия" в рамках партийной Декады приемов граждан, которая проходит с 1 по 10 декабря. Особое внимание при подготовке мероприятия было уделено строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе приема к сенатору обратилась жительница Сергиевского района Валентина Хабарова. Она работает учителем в школе п. Суходол, одним из основных направлений ее деятельности является патриотическое воспитание молодежи. Она руководит межшкольным военно-туристическим клубом "Экстрим" и юнармейским отрядом "Искра". Также она курирует проект по созданию школьного историко-краеведческого музея патриотической направленности.

Совместно со своими учениками и неравнодушными жителями Валентина Хабарова собрала десятки ценных экспонатов, однако условия для их хранения и не соответствуют необходимым требованиям. Руководитель школьного музея попросила представителя Совета Федерации оказать содействие в приобретении музейного оборудования: витрин, стеллажей и другого специального оснащения.
Андрей Кислов дал высокую оценку работе, которую проводит Валентина Хабарова по развитию патриотического движения. Сенатор отметил, что благодаря созданию подобных музеев сохраняется память о наших дедах и прадедах, которые ковали Победу на фронте и доблестно трудились в тылу.
"Очень важно доносить эти бесценные знания до нашей молодежи и сохранить их для потомков. Подрастающее поколение должно знать о подвиге наших предков, всегда помнить и беречь историческую правду", — подчеркнул парламентарий. Андрей Кислов пообещал оказать помощь в приобретении музейного оборудования. Он также сообщил, что попросит руководство района присоединиться к решению этого вопроса.

Еще несколько важных вопросов, рассмотренных в ходе приема, касались реновации школьных столовых. С соответствующей просьбой к сенатору обратились директора сельских школ Елховского и Кошкинского районов Ольга Свиридова и Надежда Еграшкина. Сенатор сообщил заявителям, что поддержка будет оказана.

Стоит отметить, что все вопросы, с которыми обратились к Андрею Кислову на прошлом приеме граждан, были решены. Напомним, что месяц назад в ходе личного приема сенатора попросили оказать содействие в капитальном ремонте и углублении колодца в Кошкинском районе, помочь с обновлением оборудования для организации горячего питания в сельской малокомплектной школе, а также поддержать в решении других проблем.

Андрей Кислов отметил, что планирует и в дальнейшем регулярно проводить приемы граждан, чтобы оказывать жителям губернии необходимую помощь в возникающих вопросах.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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