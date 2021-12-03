Андрей Кислов на приеме граждан помог решить ряд вопросов

Представитель в Совете Федерации от Самарской области Андрей Кислов в ходе рабочей поездки в регион привел личный прием граждан. Встреча с жителями губернии состоялась в региональной приемной партии "Единая Россия" в рамках партийной Декады приемов граждан, которая проходит с 1 по 10 декабря. Особое внимание при подготовке мероприятия было уделено строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе приема к сенатору обратилась жительница Сергиевского района Валентина Хабарова. Она работает учителем в школе п. Суходол, одним из основных направлений ее деятельности является патриотическое воспитание молодежи. Она руководит межшкольным военно-туристическим клубом "Экстрим" и юнармейским отрядом "Искра". Также она курирует проект по созданию школьного историко-краеведческого музея патриотической направленности.

Совместно со своими учениками и неравнодушными жителями Валентина Хабарова собрала десятки ценных экспонатов, однако условия для их хранения и не соответствуют необходимым требованиям. Руководитель школьного музея попросила представителя Совета Федерации оказать содействие в приобретении музейного оборудования: витрин, стеллажей и другого специального оснащения.

Андрей Кислов дал высокую оценку работе, которую проводит Валентина Хабарова по развитию патриотического движения. Сенатор отметил, что благодаря созданию подобных музеев сохраняется память о наших дедах и прадедах, которые ковали Победу на фронте и доблестно трудились в тылу.

"Очень важно доносить эти бесценные знания до нашей молодежи и сохранить их для потомков. Подрастающее поколение должно знать о подвиге наших предков, всегда помнить и беречь историческую правду", — подчеркнул парламентарий. Андрей Кислов пообещал оказать помощь в приобретении музейного оборудования. Он также сообщил, что попросит руководство района присоединиться к решению этого вопроса.

Еще несколько важных вопросов, рассмотренных в ходе приема, касались реновации школьных столовых. С соответствующей просьбой к сенатору обратились директора сельских школ Елховского и Кошкинского районов Ольга Свиридова и Надежда Еграшкина. Сенатор сообщил заявителям, что поддержка будет оказана.

Стоит отметить, что все вопросы, с которыми обратились к Андрею Кислову на прошлом приеме граждан, были решены. Напомним, что месяц назад в ходе личного приема сенатора попросили оказать содействие в капитальном ремонте и углублении колодца в Кошкинском районе, помочь с обновлением оборудования для организации горячего питания в сельской малокомплектной школе, а также поддержать в решении других проблем.

Андрей Кислов отметил, что планирует и в дальнейшем регулярно проводить приемы граждан, чтобы оказывать жителям губернии необходимую помощь в возникающих вопросах.