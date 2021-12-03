Первому победителю викторины "Вакцинация - это жизнь!" вручили ключи от квартиры

В пятницу, 3 декабря, ключи от новой однокомнатной квартиры вручили первому победителю викторины "Вакцинация - это жизнь!" Виктору Евстигнееву. 83-летний пенсионер из Тольятти выиграл первый приз викторины 24 ноября в прямом эфире первого розыгрыша.
Из 183 002 уникальных номеров специальная программа "Цифровой барабан" выдала номер Виктора Константиновича в качестве обладателя ценного приза викторины — квартиры в Самаре.
Официально выдача призов победителям розыгрыша от 24 ноября стартует 10 декабря. Но для первого победителя викторины, который никак не мог поверить своей удаче, организаторы сделали исключение, несмотря на то, что в новостройке еще не полностью закончены отделочные работы.
К моменту переезда чистовую отделку завершат, а Виктор Константинович уже решил, где именно поставит диван, а где телевизор: "Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашел и увидел своими глазами квартиру".
Не могла поверить в победу и внучка победителя Анастасия Покарева: "Конечно, сложно поверить, даже словам дедушки, который по телефону сообщает, что он выиграл квартиру. Но сегодня мы видим все своими глазами и искренне рады победе дедушки. Поможем ему с переездом".
Вручала ключи от новой квартиры член попечительского совета викторины "Вакцинация - это жизнь!", заслуженный врач Российской Федерации, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова.
Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие глава региона Дмитрий Азаров.
Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.
Для участия в викторине "Вакцинация - это жизнь!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте. Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).
Напоминаем, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих этапах викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.
У всех жителей, сделавших прививку до 6 декабря, есть шанс выиграть ценный приз уже 8 декабря. Подробная информация по викторине представлена на сайте, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!