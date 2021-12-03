Первому победителю викторины "Вакцинация - это жизнь!" вручили ключи от квартиры

В пятницу, 3 декабря, ключи от новой однокомнатной квартиры вручили первому победителю викторины "Вакцинация - это жизнь!" Виктору Евстигнееву. 83-летний пенсионер из Тольятти выиграл первый приз викторины 24 ноября в прямом эфире первого розыгрыша.

Из 183 002 уникальных номеров специальная программа "Цифровой барабан" выдала номер Виктора Константиновича в качестве обладателя ценного приза викторины — квартиры в Самаре.

Официально выдача призов победителям розыгрыша от 24 ноября стартует 10 декабря. Но для первого победителя викторины, который никак не мог поверить своей удаче, организаторы сделали исключение, несмотря на то, что в новостройке еще не полностью закончены отделочные работы.

К моменту переезда чистовую отделку завершат, а Виктор Константинович уже решил, где именно поставит диван, а где телевизор: "Мне позвонили, сказали, что я выиграл квартиру. Конечно, я не поверил, это как такое возможно? Я поверил только вот сейчас, когда зашел и увидел своими глазами квартиру".

Не могла поверить в победу и внучка победителя Анастасия Покарева: "Конечно, сложно поверить, даже словам дедушки, который по телефону сообщает, что он выиграл квартиру. Но сегодня мы видим все своими глазами и искренне рады победе дедушки. Поможем ему с переездом".

Вручала ключи от новой квартиры член попечительского совета викторины "Вакцинация - это жизнь!", заслуженный врач Российской Федерации, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова.

Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие глава региона Дмитрий Азаров.

Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Для участия в викторине "Вакцинация - это жизнь!" необходимо следовать простым инструкциям на сайте. Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Напоминаем, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрыше 24 ноября, не участвуют в следующих этапах викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.

У всех жителей, сделавших прививку до 6 декабря, есть шанс выиграть ценный приз уже 8 декабря. Подробная информация по викторине представлена на сайте, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.