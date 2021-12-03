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Самарские добровольцы пополнили банк крови

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Акция "Волонтеры-доноры" по сдаче крови проходит по всей стране и приурочена ко дню рождения партии "Единая Россия" и международному дню волонтера. Добровольцы партийного центра "Единой России" и активисты "Молодой гвардии" в пятницу, 3 декабря, пришли сдать кровь на областную станцию переливания крови.

Фото: samara.er.ru

Из-за ограничений донация проходит группами по 15 человек. После регистрации и общих анализов крови первая группа волонтеров приступила к сдаче крови. За одну процедуру сдается 450 мл крови, после анализов остается 380 мл.

Одна донация может спасти жизнь не одному, а нескольким людям, потому что будет использована и плазма, и эритроциты, и тромбоциты, рассказал волонтерам директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

Чем больше распространена группа крови человека в популяции, тем больше в ней есть необходимость. У нас, в европейской части России, сама распространенная гриппа крови — вторая положительная. И ее тоже не хватает. С одной стороны -активировать доноров проще, потому что их больше. Но иногда складывается таким образом, что в кризисных ситуациях потребности в крови возрастают в разы, пояснил руководитель областной станции переливания крови.

К 12 часам дня банк крови в Самарской области пополнился на 11 с лишним литров крови. 30 добровольцев партийного центра "Единой России" уже стали донорами, многие из них здесь не в первый раз. Остальные — ждут своей очереди. Во второй половине дня на станцию переливания крови прибудут новые доноры — депутаты регионального заксобрания и внутригородских районов Самары.

"Кровь — это такая субстанция, без нее, к сожалению, на сегодняшний день современная медицина не справляется, с одной стороны. С другой стороны — нет заменителя для нее. Только человек может отдать кровь другому человеку", — подчеркнул директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

Подарок от Самарской областной станции переливания крови самарским волонтерам-донорам — бесплатный анализ крови на антитела, чтобы подтвердить наличие иммунитета и высокую сопротивляемость к COVID-19.

"Все ребята прошли вакцинацию, но всегда интересно знать о состоянии своего иммунитета", — отметили участники акции "Волонтеры-доноры".

Напомним. в свой день рождения партия "Единая Россия" запустила акцию "Волонтеры-доноры" по сдаче крови. В акции принимают участие добровольцы, сторонники молодежных движений и депутаты-единороссы.

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