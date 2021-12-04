Виктор Кузнецов: за несколько лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%

Первый замсекретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов оценил итоги заключительного этапа ХХ Съезда партии.

На съезде представили отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 г., утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму.

В соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы "Единой России". На ХХ Съезде стало известно, что главы еще 12 субъектов РФ возглавили региональные отделения "Единой России".

"То, что руководители возглавили отделения партий — логичное и обоснованное решение. Органы законодательной и исполнительной власти должны работать в едином русле, чтобы не было, например, такой ситуации, когда одни органы утверждают бюджет, а другие им распоряжаются, и они действуют в разнобой.

Также назначение руководителей регионов главами партий позволяет сделать более наглядной деятельность "Единой России", для которой важно, чтобы партия имела свое лицо, которое известно людям. Для жителей региона — это губернатор. Люди понимают и знают, какие реальные действия осуществляется партией, они видят деятельность губернатора. В этом отношении позиция "Единой России" честная и прозрачная. Мы показываем работу партии через известных людям людей, через губернаторов и других.

Также партии важно обновлять свой состав. В течение нескольких лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%. Причем процедура проходит открыто через процедуру голосования. Во внутрипартийном голосовании в области приняли участие более 300 тысяч человек", — сказал Виктор Кузнецов.