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Виктор Кузнецов: за несколько лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый замсекретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Кузнецов оценил итоги заключительного этапа ХХ Съезда партии.

Фото: пресс-служба "Единой России"

На съезде представили отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 г., утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму.

В соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы "Единой России". На ХХ Съезде стало известно, что главы еще 12 субъектов РФ возглавили региональные отделения "Единой России".

"То, что руководители возглавили отделения партий — логичное и обоснованное решение. Органы законодательной и исполнительной власти должны работать в едином русле, чтобы не было, например, такой ситуации, когда одни органы утверждают бюджет, а другие им распоряжаются, и они действуют в разнобой.

Также назначение руководителей регионов главами партий позволяет сделать более наглядной деятельность "Единой России", для которой важно, чтобы партия имела свое лицо, которое известно людям. Для жителей региона — это губернатор. Люди понимают и знают, какие реальные действия осуществляется партией, они видят деятельность губернатора. В этом отношении позиция "Единой России" честная и прозрачная. Мы показываем работу партии через известных людям людей, через губернаторов и других.

Также партии важно обновлять свой состав. В течение нескольких лет кадровый состав "Единой России" обновился на 50%. Причем процедура проходит открыто через процедуру голосования. Во внутрипартийном голосовании в области приняли участие более 300 тысяч человек", — сказал Виктор Кузнецов.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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