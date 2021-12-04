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Партии Власть и политика

Александр Живайкин: "Мы не живем лозунгами, мы подтверждаем слова делами"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "ЕР" в региональном заксобрании Александр Живайкин отметил, что "Единая Россия" 20 лет удерживает высокую планку доверия жителей страны.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Конкретные дела, конкретные объекты и решения, которые принимались либо партией, либо по ее инициативе, показывают, что партия берет на себя ответственность за выполнение решений и наказов людей даже в трудные времена", — высказался по итогам съезда партии "Единая Россия" Александр Живайкин.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме также отметил, что "Единая Россия" делает ставку на реализацию актуальных и социально значимых проектов.

Также руководитель фракции подчеркнул: "Вместе с людьми мы готовили предвыборную народную программу, учитывая все их предложения, реагируя на запросы и проблемы. И сегодня ее реализация — прямой ответ на наказы наших жителей. Мы не живем лозунгами, мы подтверждаем свои слова делами. "Единая Россия" последовательно реализует политику президента страны Владимира Путина, отвечает за реализацию национальных проектов и важных государственных программ, готовит значимые для страны законодательные инициативы. У нас есть ресурсы и силы для реализации всех поставленных задач. Но главный наш ресурс — это ответственные, профессиональные и неравнодушные люди. Сегодня только Самарское отделение "Единой России" — это более 40 тысяч партийцев и более 19 тысяч сторонников. Это те люди, которые поддерживают и разделяют политику партии. Сегодня тысячи добровольцев объединились в регионе, работая под эгидой волонтерского центра "Единой России". Весь актив партии и депутатский корпус с первого дня пандемии бросили все силы на помощь людям. Волонтеры развозят продукты и лекарство, помогают в больницах и поликлиниках, обеспечивают медперсонал необходимыми вещами. Помощь добровольцев дошла до всех, кто в ней нуждался".

Кроме того, Александр Живайкин отметил, что из последних важных инициатив при поддержке "Единой России" введен ряд новых социальных льгот, увеличен размер материнского капитала, разработана программа капитального ремонта школ, продлена программа обеспечения регионов школьными автобусами и автомобилями скорой помощи, принят закон о социальной газификации и "гаражной амнистии".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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