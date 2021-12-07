Суд обязал администрацию Тольятти ликвидировать две несанкционированные свалки

Центральный районный суд Тольятти 6 декабря рассмотрел иск прокурора к администрации города. Надзорное ведомство требует ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее при проверке обнаружились две несанкционированные свалки в районе здания № 30 на ул. Ботанической и на ул. Воскресенской, 19а. Каждая из свалок со стеклянной и пластиковой тарой занимает площадь 7 тыс. кв. метров.

Еще с ноября 2020 г. свалки внесли в реестр мест несанкционированного размещения отходов, но при этом для их ликвидации ничего не сделано.

Суд обязал администрацию Тольятти ликвидировать свалки в течение шести месяцев.