Дмитрий Азаров обсудил с Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с ООН

Во вторник, 7 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с постоянным представителем РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
Предметом обсуждения стали перспективы сотрудничества нашего региона с Организацией Объединенных Наций. Общение состоялось в режиме видео-конференц-связи.
"Спасибо, что нашли время для личной встречи. К сожалению, она проходит в формате ВКС, но в этом есть и плюсы: не отрываясь от региональной повестки, можно и работать на площадке ООН, и в то же время многое успевать в Самаре, — поблагодарил губернатор Геннадия Гатилова. — У меня был опыт работы в Совете Европы, в Конгрессе местных и региональных властей Европы, когда я был членом Совета Федерации, и я понимаю, насколько важно такое взаимодействие, межрегиональное народное сотрудничество".
"Самарская область — в передовиках, у вас есть серьезные перспективы. Вчера состоялись полезные встречи в ООН, в Европейской экономической комиссии ООН, на которых были намечены направления возможного сотрудничества между ООН и Самарской областью", — отметил постпред РФ при Отделении ООН.
Напомним, вчера, 6 декабря в Женеве Дмитрий Азаров презентовал Седьмое издание доклада программы "Регионы России и цели устойчивого развития ООН". Мероприятие также прошло в формате ВКС между Правительством Самарской области и отделением ООН в Женеве.
Самарской области впервые доверено представить перспективные проекты нашей страны, реализуемые на территории, в том числе международные, на столь авторитетной мировой площадке. Вдвойне важно, что встреча прошла в год 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. Для нашего региона это — знак доверия и оценка успешной деятельности по различным направлениям.
Доклад 2021 года был посвящен усилиям и результатам работы Самарской области на пути реализации "Повестки-2030".Презентация региона в ООН — это также возможность наладить деловые связи и установить новые контакты. Кроме самой презентации, в рамках мероприятия было проведено несколько результативных встреч с представителями структурных подразделений ООН. В том числе, по рекомендации генерального директора Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве Татьяны Валовой были оперативно организованы переговоры с Европейской экономической комиссией ООН, в ходе которых обсудили несколько сфер, которые могут представлять взаимный интерес. Среди них экологические проекты, сфера энергетики, транспортная сфера, проекты государственно-частного партнерства.
"Очень рад тому, что вы и ваши коллеги подсказали целый ряд идей по сотрудничеству. Вчера по рекомендации Татьяны Дмитриевны мы провели встречи, на которых уже обсудили ряд перспективных направлений", — обратился к Геннадию Гатилову Дмитрий Азаров, напомнив о том, что два проекта государственно-частного партнерства, реализуемые в Самарской области, были отмечены Европейской экономической комиссией ООН.
На протяжении последних четырех лет Самарская область входит в пятерку регионов с наивысшими показателями по развитию государственно-частного партнерства. В прошлом году регион по этому показателю был признан абсолютным лидером среди субъектов страны.
Европейской экономической комиссией был разработан новый стандарт государственно-частного партнерства с учетом целей устойчивого развития, и Самарской области было предложено взять эти передовые принципы на вооружение и поделиться своими наработками в данной сфере.
"Мы готовы брать новые практики и тиражировать их, потому что к нам действительно сегодня многие обращаются за этим опытом. Мы с удовольствием делимся своими наработками и что-то полезное берем для себя. Надеюсь, это будет полезно и для других регионов РФ, с которыми мы находимся в постоянном взаимодействии по этой тематике", — выразил желание сотрудничать по данному направлению губернатор.
Также в ходе встреч представители Европейской экономической комиссии ООН и программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предложили нашему региону участие в Форуме по устойчивому развитию, который пройдет весной следующего года.
Дмитрий Азаров проявил интерес к форуму, отметив, что это возможность не только региону показать себя, но и увидеть успешные проекты, кейсы других стран и территорий. Кроме того, это площадка для поиска инвесторов.
"Для нас это крайне интересно. У нас 1,5 тыс. предприятий работают с иностранным капиталом. 76 стран официально участвуют в этой работе. Есть масштабные проекты последних лет в таких сферах как солнечная энергетика, стройматериалы, химия. Есть желание использовать наш максимальный потенциал, который у территории есть благодаря уникальному географическому положению, развитой транспортной инфраструктуре и тех режимов опережающего развития, которые нам приданы благодаря решению президента Владимира Путина — Особая экономическая зона Тольятти, ТОСЭР, технопарк. Очень надеюсь, что это будет полезное для развития региона сотрудничество. Надеюсь, вы нам подскажете, как эту работу правильно, эффективно организовать", — обратился к Геннадию Гатилову губернатор.
"Хорошо, что установили прямые рабочие контакты. Мы готовы оказывать всяческое содействие при координирующей роли Министерства иностранных дел России. Давайте не будем терять темпа и будем эти идеи воплощать", — прокомментировал Геннадий Гатилов.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно