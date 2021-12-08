Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе обыграла Сербию

Национальная сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), в своем третьем матче на чемпионате мира в Испании обыграла Сербию — 32:22 (15:9).
Эти команды одержали по две победы на старте турнира. В их очном споре решалось, кто выиграет предварительную группу в Лирии и на гребне третьего успеха вольется в следующий раунд с максимальным набором очков.
Претенденты на первое место довольно долго шли по ходу поединка вровень, как вдруг у сербок все внезапно пошло набекрень. Аж за 12 минут до перерыва они забили нашим свой последний в первой половине встречи гол, поведя — 9:8. В ответ россиянки взяли тайм-аут, свои помарки рассудительно проанализировали, недочеты устранили и в оставшееся до смены ворот время семь раз безответно поразили владения соперниц с Балкан. Причем завершили этот бенефис "воздушкой", что больше характерно для концовки победной игры.
Несмотря на то, что сразу после перерыва тренерский штаб россиянок не побоялся основательно перекроить состав, сербки свой долгожданный десятый гол забили в чужие ворота только тогда, когда пропустили еще парочку в свои. Встрепенулись они лишь при "минус девяти". Впрочем, особо разгуляться им Россия не дала, уверенно доведя матч до своей виктории. И в отличном настроении теперь отправится в Гранольерс, где ей предстоит с четырьмя очками из четырех возможных начинать второй групповой этап.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!