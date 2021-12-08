Победителями викторины "Вакцинация - это жизнь!" стали еще 1002 жителя Самарской области

В среду, 8 декабря, состоялся второй розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

В прямом эфире, трансляция которого велась на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальном паблике "СОВА" сети "ВКонтакте", в официальном паблике "Самарская Область" сети "ВКонтакте" был разыгран уникальный призовой фонд: квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом по 4 тыс. рублей.

Во втором розыгрыше викторины участвовало 440472 уникальных номера. В это число автоматически вошли те номера, которые участвовали в первом розыгрыше 24 ноября, но не стали победителями, и присоединились новые участники. Это те, кто до 6 декабря внес свои данные на сайте "Карта жителя Самарской области", и те, кто автоматически попал в реестр уникальных номеров, сделав прививку от COVID-19 после 15 ноября.

"Викторину, конечно, стоило проводить! И цифры красноречиво это подтверждают. Если в первом этапе мы с вами видели результат в 183 тысячи участников, то сегодня цифра уже превышает 400 тысяч. Считаю, что викторина стала неким символом благодарности всем, кто ответственно отнесся к сложившейся ситуации - защитил себя и своих близких", - отметила Галина Гусарова.

На сегодняшний день в Самарской области привито первым компонентом вакцины более 1,5 млн жителей, что составляет почти 77% от необходимого порога вакцинации для достижения коллективного иммунитета. Еженедельно вакцинируется порядка 50 тыс. человек. По охвату вакцинации среди субъектов РФ Самарская область входит в топ-10 регионов, открыто 189 прививочных кабинетов по всей области, в том числе 11 круглосуточных. Работают и площадки вне лечебных учреждений, в частности, в Самаре в колледже им. Ляпиной ежедневно прием ведут пять прививочных бригад.

По результатам работы цифрового барабана 1-комнатную квартиру в Самаре выиграла 22-летняя жительница Самары, студентка 4 курса Самарского государственного технического университета Юлия Федрушкова. Обладательницей автомобиля стала также жительница Самары Лидия Степанова. Так совпало, что ценный приз стал подарком к дню ее рождения, который она отметила буквально накануне, 6 декабря.

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины "Вакцинация - это жизнь!", уже опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области", дополнительно информация будет размещена в газете "Волжская коммуна", уточнить информацию можно также по номеру телефона "горячей линии" викторины 8-800-511-63-03.

Напомним, самостоятельно подать заявку на участие в викторине до 20 декабря 2021 года включительно могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области граждане РФ, которые прошли вакцинацию на территории нашего региона с момента официального старта прививочной кампании в сентябре 2020 года.