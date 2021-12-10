В двух районах Самарской области ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных установлен в Алексеевском и Ставропольском районах Самарской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

В Алексеевском районе очагом по бешенству стала территория личного подсобного хозяйства, расположенная в пос. Авангард на ул. Советской, 4. Территория в радиусе 2 км, прилегающая к очагу, признана неблагополучным пунктом по бешенству животных.

В Ставропольском районе определен очаг в селе Подстепки на ул. 40 лет Победы, 4а, а территория в радиусе 3 км признана неблагополучным пунктом.

В соответствии с постановлением, карантин в обоих районах будет отменен через 60 дней "после убоя последнего подозреваемого в бешенстве животного и (или) после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного".