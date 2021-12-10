В Самарской областной библиотеке ежедневно будет работать пункт вакцинации

С понедельника, 13 декабря, в Самарской областной универсальной научной библиотеке на пр. Ленина, 14А вновь откроется пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00, в том числе в субботу и воскресенье.
Жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа.
Вакцинация от COVID-19 будет проводиться вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт", от гриппа — вакцинами "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп".
Напомним, также пункт вакцинации ежедневно работает с 9:00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной (г. Самара, ул. Полевая, 80).
Оба этих пункта вакцинации будут работать ежедневно до 29 декабря включительно. Привиться от COVID-19 могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим паспорт.
Кроме того, прививки от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в круглосуточных. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.