16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской областной библиотеке ежедневно будет работать пункт вакцинации Победителями викторины "Вакцинация - это жизнь!" стали еще 1002 жителя Самарской области Врачи-педиатры Самарской области рекомендуют родителям привить детей от гриппа Михаил Шейфер: "Нас ждет рост психических расстройств" В больницы Самарской области поступило 480 кислородных концентраторов

Здравоохранение Общество

В Самарской областной библиотеке ежедневно будет работать пункт вакцинации

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С понедельника, 13 декабря, в Самарской областной универсальной научной библиотеке на пр. Ленина, 14А вновь откроется пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00, в том числе в субботу и воскресенье.

Жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа.

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт", от гриппа — вакцинами "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп".

Напомним, также пункт вакцинации ежедневно работает с 9:00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной (г. Самара, ул. Полевая, 80).

Оба этих пункта вакцинации будут работать ежедневно до 29 декабря включительно. Привиться от COVID-19 могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим паспорт.

Кроме того, прививки от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в круглосуточных. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2