В Самарской областной библиотеке ежедневно будет работать пункт вакцинации

С понедельника, 13 декабря, в Самарской областной универсальной научной библиотеке на пр. Ленина, 14А вновь откроется пункт массовой вакцинации. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00, в том числе в субботу и воскресенье.

Жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа.

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник Лайт", от гриппа — вакцинами "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп".

Напомним, также пункт вакцинации ежедневно работает с 9:00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной (г. Самара, ул. Полевая, 80).

Оба этих пункта вакцинации будут работать ежедневно до 29 декабря включительно. Привиться от COVID-19 могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходим паспорт.

Кроме того, прививки от новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать в любом из 198 прививочных пунктов, в том числе в круглосуточных. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники, а также по телефону горячей линии 122.