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Олимпийские Спорт

Гандболистки "Лады" помогли сборной России обыграть Черногорию

МАДРИД. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальная сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), в своем пятом матче на чемпионате мира в Испании взяла верх над командой Черногории — 31:25 (18:10), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

После предыдущего тура основного этапа россиянки имели в своем пассиве лишь одно потерянное очко, продолжая штурмовать четвертьфинал. С самого начала россиянки повели в счете — 3:0, 8:1, 11:3. На 19-й минуте третий с начала матча гол Фоминой, которая вместе с Антониной Скоробогатченко ни разу этим вечером не промахнулась с шести попыток поразить ворота, сделал счет 13:4. На 48-й минуте, уже прибегнув к довольно энергичной ротации состава, они достигли перевеса "плюс 11".

В итоге матча 31:25 (18:10) в пользу России, которая за тур до окончания основного этапа вышла в четвертьфинал.

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