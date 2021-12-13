В Самарской области второй раз за год увеличили прожиточный минимум на 2022 год

В Самарской области утвердили новую величину прожиточного минимума на 2022 г. Постановление от 10 декабря 2021 г. опубликовано на сайте облправительства.

В будущем году величина прожиточного минимума на душу населения в регионе составит 11895 рублей.

Напомним, в августе 2021 г. вышло аналогичное постановление, в соответствии с которым эта величина составила 11233 рубля. Таким образом, сумма была пересмотрена в сторону увеличения. Для сравнения: в 2021 г. величина составляла 10979 рублей.

При этом для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 12 966 рублей, для пенсионеров 10230 рублей, для детей 11 538 рублей (против ранее утвержденных сумм 12611, 9693, 11440 рублей, соответственно).