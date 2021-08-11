В Самарской области увеличили прожиточный минимум на 2022 год

Власти Самарской области утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

В 2022 г. величина прожиточного минимума на душу населения составит 11233 рубля. Для сравнения, в 2021 г. установлена сумма в 10979 рублей.

Для трудоспособного населения в 2022 г. величина составит 12611 рублей (12126 рублей в 2021 г.), для пенсионеров - 9693 рубля (против 9320 р. в 2021-м), для детей - 11440 рублей (против 11000 в 2021 году).