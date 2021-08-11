В Самарской области увеличили прожиточный минимум на 2022 год

Власти Самарской области утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
В 2022 г. величина прожиточного минимума на душу населения составит 11233 рубля. Для сравнения, в 2021 г. установлена сумма в 10979 рублей.
Для трудоспособного населения в 2022 г. величина составит 12611 рублей (12126 рублей в 2021 г.), для пенсионеров - 9693 рубля (против 9320 р. в 2021-м), для детей - 11440 рублей (против 11000 в 2021 году).
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас