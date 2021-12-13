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Образование Общество

В Самаре состоялся первый урок в "Лаборатории "ОДК-Кузнецов"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялся первый урок в "Лаборатории "ОДК-Кузнецов". Учащиеся 8 класса школы № 26 познакомились с рабочими специальностями и начали осваивать основы фрезерной обработки на учебном оборудовании.

Проект, инициированный самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, охватит 14 городских учебных заведений и рассчитан до 2026 года.

Самарское двигателестроительное предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха стало организатором образовательного профориентационного проекта "Лаборатория "ОДК-Кузнецов" для школьников. Подготовку кадров для машиностроительной отрасли вместе с предприятием будут реализовывать учебные заведения среднего общего и профессионального, а также высшего образования.

Основы фрезерной обработки преподал опытный наставник из Поволжского государственного колледжа. Практика прошла в оборудованных мастерских, которые оснащены современным ученическим фрезерным и токарным оборудованием.

Школьников ждут курсы токарной обработки, а также занятия английским языком. Это даст ученикам преимущество при поступлении на целевой набор в группы "Крылья Ростеха", набранные в этом году в Самарской, Ленинградской, Ярославской областях и Республике Башкирия. Студенты "Крыльев Ростеха" получают повышенную стипендию, с 18 лет трудоустраиваются на предприятия ОДК, имеют возможность проходить зарубежные стажировки.

Вскоре состоится подписание четырехстороннего соглашения о формате взаимодействия в рамках Лаборатории между "ОДК-Кузнецов", самарской общеобразовательной школой № 26, Поволжским государственным колледжем и Самарским филиалом Московского городского педагогического университета. В начале 2022 года к проекту присоединятся и ведущие самарские технические вузы — Самарский университет им. С. П. Королева и СамГТУ.

"В рамках соглашения для школьников будут проведены профессиональные мастер-классы от специалистов "ОДК-Кузнецов", начнется обучение работе с конструкторскими программами, будет организовано участие ребят в профориентационных  мероприятиях АО ОДК и ПАО "ОДК-Кузнецов". Полученные знания потребуются школьникам для поступления в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства на предприятия ОДК", — отметила начальник учебного центра "ОДК-Кузнецов" Юлия Ферапонтова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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