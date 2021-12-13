В Самаре состоялся первый урок в "Лаборатории "ОДК-Кузнецов". Учащиеся 8 класса школы № 26 познакомились с рабочими специальностями и начали осваивать основы фрезерной обработки на учебном оборудовании.
Проект, инициированный самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, охватит 14 городских учебных заведений и рассчитан до 2026 года.
Самарское двигателестроительное предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха стало организатором образовательного профориентационного проекта "Лаборатория "ОДК-Кузнецов" для школьников. Подготовку кадров для машиностроительной отрасли вместе с предприятием будут реализовывать учебные заведения среднего общего и профессионального, а также высшего образования.
Основы фрезерной обработки преподал опытный наставник из Поволжского государственного колледжа. Практика прошла в оборудованных мастерских, которые оснащены современным ученическим фрезерным и токарным оборудованием.
Школьников ждут курсы токарной обработки, а также занятия английским языком. Это даст ученикам преимущество при поступлении на целевой набор в группы "Крылья Ростеха", набранные в этом году в Самарской, Ленинградской, Ярославской областях и Республике Башкирия. Студенты "Крыльев Ростеха" получают повышенную стипендию, с 18 лет трудоустраиваются на предприятия ОДК, имеют возможность проходить зарубежные стажировки.
Вскоре состоится подписание четырехстороннего соглашения о формате взаимодействия в рамках Лаборатории между "ОДК-Кузнецов", самарской общеобразовательной школой № 26, Поволжским государственным колледжем и Самарским филиалом Московского городского педагогического университета. В начале 2022 года к проекту присоединятся и ведущие самарские технические вузы — Самарский университет им. С. П. Королева и СамГТУ.
"В рамках соглашения для школьников будут проведены профессиональные мастер-классы от специалистов "ОДК-Кузнецов", начнется обучение работе с конструкторскими программами, будет организовано участие ребят в профориентационных мероприятиях АО ОДК и ПАО "ОДК-Кузнецов". Полученные знания потребуются школьникам для поступления в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства на предприятия ОДК", — отметила начальник учебного центра "ОДК-Кузнецов" Юлия Ферапонтова.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.