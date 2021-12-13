В Самаре состоялся первый урок в "Лаборатории "ОДК-Кузнецов". Учащиеся 8 класса школы № 26 познакомились с рабочими специальностями и начали осваивать основы фрезерной обработки на учебном оборудовании.

Проект, инициированный самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, охватит 14 городских учебных заведений и рассчитан до 2026 года.

Самарское двигателестроительное предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха стало организатором образовательного профориентационного проекта "Лаборатория "ОДК-Кузнецов" для школьников. Подготовку кадров для машиностроительной отрасли вместе с предприятием будут реализовывать учебные заведения среднего общего и профессионального, а также высшего образования.

Основы фрезерной обработки преподал опытный наставник из Поволжского государственного колледжа. Практика прошла в оборудованных мастерских, которые оснащены современным ученическим фрезерным и токарным оборудованием.

Школьников ждут курсы токарной обработки, а также занятия английским языком. Это даст ученикам преимущество при поступлении на целевой набор в группы "Крылья Ростеха", набранные в этом году в Самарской, Ленинградской, Ярославской областях и Республике Башкирия. Студенты "Крыльев Ростеха" получают повышенную стипендию, с 18 лет трудоустраиваются на предприятия ОДК, имеют возможность проходить зарубежные стажировки.

Вскоре состоится подписание четырехстороннего соглашения о формате взаимодействия в рамках Лаборатории между "ОДК-Кузнецов", самарской общеобразовательной школой № 26, Поволжским государственным колледжем и Самарским филиалом Московского городского педагогического университета. В начале 2022 года к проекту присоединятся и ведущие самарские технические вузы — Самарский университет им. С. П. Королева и СамГТУ.

"В рамках соглашения для школьников будут проведены профессиональные мастер-классы от специалистов "ОДК-Кузнецов", начнется обучение работе с конструкторскими программами, будет организовано участие ребят в профориентационных мероприятиях АО ОДК и ПАО "ОДК-Кузнецов". Полученные знания потребуются школьникам для поступления в профильные учреждения среднего профессионального и высшего образования и дальнейшего трудоустройства на предприятия ОДК", — отметила начальник учебного центра "ОДК-Кузнецов" Юлия Ферапонтова.