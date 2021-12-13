16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из Самары до Казани будут ходить "Метеоры" На ремонт дороги и двух мостов в Алексеевском районе выделили полмиллиарда рублей В Ширяево запустят скоростной "Валдай-45Р" В троллейбусах "Адмирал" было установлено 66 валидаторов Александр Новиков: "Мы в Тольятти создаем игры, в которые играет весь мир"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1 201 малом населенном пункте страны

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" представил в Минцифры России отчет о выполнении плана 2021 года по строительству базовых станций в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В соответствии с государственным контрактом мобильная связь стала доступна в 1 201 малом населенном пункте по всей России.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В небольших селах и деревнях мобильная связь — одна из самых главных потребностей жителей. Они, как и жители городов, хотят пользоваться мессенджерами и социальными сетями, цифровыми госуслугами, дистанционными образованием и медициной. Но коммерческим операторам не выгодно строить там сети из-за малого количества потребителей и низкой платежеспособности. Поэтому во всем мире для обеспечения доступности базовых телеком-сервисов на удаленных и труднодоступных территориях используется механизм универсальных услуг связи. Государство финансирует создание необходимой инфраструктуры, а ее строительством занимается компания, назначенная оператором универсального обслуживания.

"Ростелеком" реализует государственную задачу совместно с Минцифры России с 2014 года. На первом этапе в проект УЦН было включено около 14 тысяч населенных пунктов с населением 250–500 человек, где были организованы точки доступа Wi-Fi. В апреле 2021 года Минцифры России и "Ростелеком" подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, в соответствии с которым компании предстоит организовать мобильную связь в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), появится более чем в 24 000 населенных пунктах.

Базовые станции подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома") выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.

Для удобства жителей малых поселений, где отсутствуют салоны связи, на место выезжают специалисты "Ростелекома" для заключения договора и оформления сим-карты — для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. У пользователей есть возможность выбрать оптимальный тарифный план в зависимости от объема потребления услуг.

Пользователям круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ, например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2