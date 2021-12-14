Дмитрий Баранов: "В 2021 году мы обеспечим 22 пусковых кампании"

Самарские ракеты-носители семейства "Союз-2" обеспечивают практически все российские пусковые миссии, они - "лицо" нашей космонавтики на рынке пусковых услуг. Но их время уходит. О том, как идет освоение производства новой ракеты среднего класса "Союз-5", о переводе ракет на новые виды топлива и о разработке перспективных космических аппаратов Волга Ньюс рассказал генеральный директор АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Дмитрий Баранов.

- Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил потенциал эксплуатации ракет-носителей семейства "Союз-2" в 9-10 лет. Какими видятся перспективы их использования для снабжения МКС и доставки туда экипажей, сколько пусков год в среднем может для этого потребоваться?

- На сегодняшний день ракеты-носители "Союз-2" остаются единственным российским средством доставки транспортных грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции. Мы планируем осуществлять порядка пяти запусков данных носителей по программе МКС в год.

- На 8 декабря ракеты-носители "Союз-2" обеспечили 21 пусковую миссию. Сколько еще пусков можно ожидать до конца этого года и каким по интенсивности пусковой деятельности ожидается 2022 год?

- До конца года РКЦ "Прогресс" предстоит осуществить еще один пуск ракет-носителей "Союз-2", а всего за 2021 год мы обеспечим 22 пусковых кампании. В 2022 году запланировано примерно такое же количество пусков ракет "Союз-2", но окончательно оно будет определяться готовностью полезной нагрузки.

- На космодроме "Восточный" ведутся работы по подготовке инфраструктуры к переводу космического ракетного комплекса "Союз-2" на нафтил РГ-1. Планируются ли аналогичные работы на космодромах Байконур, Плесецк и в Гвианском космическом центре, чтобы полностью перевести семейство "Союз-2" на нафтил?

- Действительно, в настоящее время проводится перевод стартовых систем космодрома Восточный для запусков ракет-носителей "Союз-2" с керосина Т-1 на нафтил. На стартовых площадках других космодромов такие работы не ведутся.

- Каковы перспективы ракет-носителей легкого класса "Союз-2.1в"? Есть ли необходимость перепроектировать эту ракету под другой двигатель в связи с ограниченным количеством двигателей НК-ЗЗА из сохранившегося задела?

- Что касается перспектив использования ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", то ее эксплуатация будет продолжаться до полного израсходования задела двигателей НК-33, запас которых гарантирован до 2026 года. Однако, учитывая имеющуюся сегодня периодичность запусков ракет-носителей "Союз-2.1в", срок использования может быть значительно увеличен.

Параллельно ПАО "ОДК - Кузнецов" за счет собственных средств проводит работы по восстановлению производства двигателей НК-33.

- Как вы оцениваете ход подготовки производства новой ракеты-носителя "Союз-5" и каковы шансы вывести ее на летно-конструкторские испытания в срок?

- Подготовка производства ракеты-носителя "Союз-5" в АО "РКЦ "Прогресс" ведется согласно установленным срокам. Работы по изготовлению опытных образцов на основных предприятиях-соисполнителях составных частей опытно-конструкторской работы также реализуются в заданные сроки.

РКЦ "Прогресс" остановил разработку лунной сверхтяжелой ракеты Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, но не исключено, что работы будут возобновлены после уточнения программы. Работы прекращены на стадии технического проектирования. Ранее предполагалось, что оно завершится в октябре 2021 года.

- Ракеты-носители "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б" работают с экваториального космодрома Куру, и это одно из их конкурентных преимуществ семейства ракет "Союз-2". Если адаптировать "Союз-5" под комплекс "Морской старт", он тоже сможет работать с экватора. Ведутся ли сейчас такие работы?

- В настоящее время ведется конструктивная проработка модификации ракеты-носителя "Союз-5" для "Морского старта". Это позволит до начала летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" оптимизировать конструкцию изделия на этапе его разработки и в дальнейшем сократить затраты на наземную экспериментальную отработку модификации ракеты-носителя.

Вопросы технической проработки касаются не только ракеты-носителя, но и создания портовой инфраструктуры ракетно-космического комплекса "Морской старт" (в том числе технических комплексов для подготовки ракеты-носителя и разгонного блока). В настоящий момент ведется оценка экономической стороны данного вопроса и отработка возможных рисков и перспектив.

- В конце 2018 года было заявлено о планах создания силами РКЦ "Прогресс" ракеты-носителя с двигателем РД-180. Есть ли движение по этому проекту?

- В текущем году АО "РКЦ "Прогресс" подготовлены материалы научно-технического отчета по ракете-носителю "Союз-6". Они переданы головному разработчику - ПАО "РКК "Энергия". Эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения научно-технического отчета по космическому ракетному комплексу с ракетой-носителем "Союз-6" в Госкорпорации "Роскосмос".

- Как вы оцениваете ход работ по ракете "Амур-СПГ"?

- Работа по созданию ракеты-носителя "Амур" ведется достаточно активно, но высокий коэффициент новизны разрабатываемой ракеты-носителя привел к тому, что команда, участвующая в разработке, столкнулась с целым рядом технических вызовов. Решение выявленных технических задач потребовало подключения к проекту ведущих институтов и предприятий, в том числе и смежных отраслей.

В настоящее время проект продолжается в содружестве с ПАО "Газпром". На сегодняшний день проведены рекогносцировочные работы на месте будущего комплекса запуска, выработаны основные направления сотрудничества с ПАО "Газпром" в части привлечения Амурского ГПЗ.

Параллельно с проектом "Амур-СПГ" полным ходом ведутся работы по созданию ракетного двигателя-прототипа на компонентах топлива "жидкий кислород + СПГ". С учетом оптимизации конструкции двигателя второй ступени ракеты-носителя "Амур" в первой половине 2022 года ожидается комиссионное рассмотрение материалов дополнений к эскизному проекту на космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" и по результатам защиты дополнений к эскизному проекту будет приниматься решение о переходе к следующим этапам работ.

Самарские предприятия представили новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021 Во вторник, 20 июля, в Жуковском стартовал XV международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Делегацию Самарской области на МАКС-2021 возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. На стенде Самарской области гостям и участникам МАКС презентовали ключевые разработки в авиакосмической отрасли.

- Насколько критична для космической отрасли кампания по борьбе с "углеродным следом"? Реален ли риск применения углеродного налога к пусковым кампаниям в интересах зарубежных заказчиков, в частности, при запусках из Гвианского космического центра?

- Сжиженный природный газ (как ракетное топливо) в сочетании с жидким кислородом имеет целый ряд преимуществ по сравнению с использованием обычного углеводородного топлива (Т-1, ТС-1). Одним из основных преимуществ является полнота сгорания, которая влияет на уровень выброса в атмосферу окиси углерода (СО).

Что касается таких определений, как "углеродный след" и "углеродный налог", то в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" и ракеты-носителя "Амур" в частности они не используются. При этом пуски ракеты-носителя "Амур" будут осуществляться только с космодрома "Восточный" в соответствии с требованиями технического задания на разработку эскизного проекта.

- Будет ли сжиженный природный газ на "Амуре-СПГ" единственным ответом "Роскосмоса" на "антиуглеродный" вызов и как видится в этом свете идея применения СПГ и жидкого водорода на перспективных российских носителях?

- В соответствии с требованиями технического задания на космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" в рамках эскизного проекта были сформированы варианты дальнейшего развития темы использования СПГ как ракетного топлива в перспективных проектах, включая проект создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Несмотря на ряд преимуществ СПГ, решение о применении его в качестве одного из компонентов топлива на ракете-носителе сверхтяжелого класса должно приниматься не столько исходя из конструктивных решений, заложенных в конструкцию ракеты-носителя, а в первую очередь исходя из целевых задач выведения, а также наличия соответствующих полезных нагрузок (космических аппаратов).

- "Роскосмос" остановил работы по космическому комплексу сверхтяжелого класса. К каким последствиям для РКЦ "Прогресс" это привело - в частности, по возврату средств в оплату выполненных работ?

- Порядок расторжения государственного контракта предусматривает принятие заказчиком работ по фактически выполненным и подтвержденным затратам. Остаток денежных средств будет возвращен в установленном порядке в бюджет Российской Федерации. Негативных последствий на АО "РКЦ "Прогресс" данная процедура не окажет.

- Общая черта известных проектов ракет-носителей сверхтяжелого класса - большие диаметры центральной ступени. Это отличало и ракету-носитель "Энергия", в производстве которой участвовал РКЦ "Прогресс". Везти такие изделия по железной дороге невозможно. Считаете ли вы актуальным создание российского воздушного средства доставки ступеней большого диаметра - например, на базе транспортного самолета Ан-124 "Руслан" по примеру системы ВМ-Т "Атлант"?

- Создание средств доставки по технологии перевозки, реализованной для ракеты-носителя "Энергия", может быть целесообразным в случае использования крупногабаритных ступеней. При этом, учитывая необходимость транспортирования всех составных частей ракеты-носителя сверхтяжелого класса, более привлекательной является водная транспортировка.

Облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса, разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Элементы СТК", предусматривает транспортирование составных частей ракеты-носителя сверхтяжелого класса в том числе и авиационным транспортом - самолетом Ан-124.

- Сроки запуска космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серии "Ресурс-П" №№ 4 и 5 были перенесены. Когда можно ожидать завершения их производства и каковы по вашей оценке главные факторы, вызывающие задержку?

- Завершение производства космических аппаратов "Ресурс-П" №4 и №5 можно ожидать после поставки бортовой аппаратуры от предприятий кооперации, проведение окончательной сборки изделий и испытаний. Главные факторы, вызывающие задержку изготовления космических аппаратов, связаны со сложностями на предприятиях кооперации.

- Когда можно ожидать завершения работ по анонсированному ранее аппарату ДЗЗ "Ресурс-ПМ"?

- Сроки завершения создания космического аппарата "Ресурс-ПМ" определены государственным контрактом.

- РКЦ "Прогресс" выиграл тендер на разработку, производство и формирование группировки малых космических аппаратов ДЗЗ "Аист-2Т". Чем важна эта разработка для российской космонавтики?

- Важность данной работы обусловлена тем, что разрабатываемые малые космические аппараты (МКА) "Аист-2Т" являются пока единственными аппаратами в Госкорпорации "Роскосмос", на которые предусматривается установить одновременно по два оптико-электронных комплекса, предназначенных для однопроходной стереосъемки протяженных маршрутов. Информация стереосъемки будет использоваться в первую очередь для формирования цифровых моделей местности и рельефа.

"Стальные директора" и новаторы: с чего начинался РКЦ "Прогресс" Нынешний РКЦ "Прогресс" - одно из старейших предприятий ракетно-космической отрасли. Выпускаемая им продукция известна всему миру. О том, кто во время Великой Отечественной войны эвакуировал завод в Куйбышев, как предприятие переводили на выпуск ракетно-космической техники, и о многом другом - Сергей Семенов, официально сотрудник пресс-службы, а по сути - историограф завода.

Использование разрабатываемой орбитальной группировки из двух МКА "Аист-2Т" позволит оперативно обновлять цифровую модель местности и рельефа всей территории России. Кроме того, по таким основным тактико-техническим параметрам, как линейное разрешение, ширина полосы съемки и производительность малого космического аппарата, "Аист-2Т" существенно превосходит эксплуатируемые сейчас МКА "Канопус-В".

Также эта разработка важна еще и тем, что дает нам возможность опробовать некоторые новые подходы к проведению опытно-конструкторских работ, которые позволяют сократить сроки их выполнения, снизить их стоимость и повысить качество. Так, например, контроль работ по созданию конструкторской документации осуществляется не военным представительством, а головными научно-исследовательскими институтами во главе с АО "ЦНИИмаш". А для наземной экспериментальной отработки широко используются методы цифрового моделирования.

- Аппараты "Аист-2Т" проектируются на базе успешно летающего 5,5 года "демонстратора технологий" "Аист-2Д". Видите ли вы необходимость расширения этой линейки малоразмерных и недорогих аппаратов за счет установки других комплексов аппаратуры ДЗЗ - например, с радиолокационной?

- По результатам эксплуатации демонстратора нашей малоразмерной платформы "Аист-2Д" мы видим эффективность примененных технических решений. И в настоящее время ищем возможность использовать эту платформу в новых важных для страны проектах. Так, например, ведутся проработки использования данной платформы в рамках ФЦП "Сфера" и в разработках малых космических аппаратов по заказу иностранных заказчиков.

- Каковы перспективы появления заказов на разработку аппаратов ДЗЗ с массой в 1,5-2 раза меньшей, чем у линейки "Аист-2" (условно, спутников "Аист-3"), предложения по которым прорабатывались специалистами Самарского университета, активного участника разработки "Аиста-2Д"?

- Прогресс не стоит на месте. Те целевые характеристики, которые ранее достигались на космических аппаратах массой порядка шести тонн, сейчас можно реализовать на малых космических аппаратах, аналогичных спутникам серии "Аист-2". Всем очевиден текущий тренд формирования орбитальных группировок из многих аппаратов массой 100-250 кг. И конечно, РКЦ "Прогресс" ведет проработки создания аналогичных космических аппаратов.

В настоящее время есть все основания полагать, что наши усилия по разработке спутниковой платформы массой порядка 100-150 кг дадут свои результаты в виде реальных контрактов - точно так же, как наши усилия по разработке платформы "Аист-2" через определенное время тоже принесли плоды в виде реальных контрактов.

- Из-за COVID-19 в 2020 году РКЦ "Прогресс" почти месяц работал минимальным составом персонала. Как вы оцениваете риски нарушения графиков выполнения заданий из-за пандемии самарскими аэрокосмическими предприятиями (ракеты, спутники, двигатели) и особенно - вашими партнерами по кооперации в 2021 году?

- Важнейшей функцией РКЦ "Прогресс" в частности, является обеспечение выполнения Гособоронзаказа. С учетом сложнейшей обстановки, вызванной эпидемией COVID-19, отрасль в целом справилась с поставленными задачами. Говоря о рисках, хочу отметить, что функционирование предприятий как организационно-технических систем осуществляется на основе тех же принципов, что заложены в нашу технику: прогнозирование, резервирование, обеспечение отказоустойчивости и т.п.

- Оценивали ли вы ущерб от пандемии, и если да, то о каких масштабах ущерба может идти речь?

- Главным ущербом - колоссальной потерей - являются ушедшие из жизни сотрудники наших предприятий. Эта потеря невосполнима. На предприятиях ракетно-космической отрасли жесточайшим образом соблюдается и контролируется особый режим социального взаимодействия (маски, социальное дистанцирование) и высокий процент вакцинированных. Благодаря этим мерам нам удалось сдержать рост заболеваемости.

- РКЦ "Прогресс" подпал под антироссийские санкции. Какие проблемы это повлекло и какой эффект дало импортозамещение?

- Работа по импортозамещению велась нами задолго до введения санкций. Большинство позиций уже обеспечивается 100% отечественной электронной компонентной базой. Ряд компонентов, однако же, был не в полной мере переведен на отечественные комплектующие, что вызвало определенные трудности при разработке и отработке изделий ракетно-космической техники. Нужно отметить, что данные трудности не носят блокирующий, критический характер. Все они по большей части преодолены.

"Это не вина Прогресса": Дмитрий Рогозин объяснил причину иска Минобороны к РКЦ Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в пятницу, 20 августа, во время рабочей поездки в Самару прокомментировал ситуацию с подачей иска Министерством обороны России на 2,4 млрд руб. к АО "РКЦ "Прогресс".

- Во время рабочей поездки в Самару Дмитрий Рогозин говорил о высоком уровне подготовки кадров для космической отрасли в Самарском университете. Он также справедливо отметил, что для молодых специалистов нужны амбициозные задачи. Какие перспективные проекты могли бы: стать такими задачами?

- Действительно, уровень подготовки самарскими вузами специалистов для нашей отрасли традиционно остается высоким. Эта сфера - одна из самых престижных, наряду со здравоохранением и образованием.

Мы понимаем необходимость повышения уровня за счет новых амбициозных проектов, которые сами по себе являются стратегическими, так как двигают вперед и науку, и технологии и, что немаловажно, повышают престиж отрасли. В РКЦ "Прогресс" ведется работа над перспективной многоразовой ракетой-носителем, проектируются новейшие космические системы. И все это в тесном взаимодействии с учебными заведениями и научным сообществом.

- Как вы оцениваете деятельность НОЦ "Инженерия будущего" по космической тематике? Какие совместные проекты реализуются с НОЦ или планируются к реализации?

- Деятельность НОЦ основана на свойстве эмерджентности систем: чем больше связей между элементами, тем система более "живая" и способна к развитию. Миссия НОЦ в этом плане крайне важна: помогать устанавливать связи между элементами.

В настоящее время РКЦ "Прогресс" и НОЦ обсуждают несколько проектов, направленных на развитие центра коммерческого космоса в Самаре. Проекты, если их жизненный цикл представить в виде кривой, находятся пока еще в районе начала системы координат. Надеемся, что после завершения начальной фазы проект, и, соответственно, кривая, его обозначающая, покажет экспоненциальный рост. РКЦ "Прогресс" делает для этого все необходимое.

- Планирует ли РКЦ "Прогресс" участвовать в создании в Самаре планетария, строительство которого запланировано на ближайшие годы?

- Мы обязательно окажем экспертное содействие при строительстве самарского планетария.