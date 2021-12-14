Дмитрий Баранов: "В 2021 году мы обеспечим 22 пусковых кампании"

Самарские ракеты-носители семейства "Союз-2" обеспечивают практически все российские пусковые миссии, они - "лицо" нашей космонавтики на рынке пусковых услуг. Но их время уходит. О том, как идет освоение производства новой ракеты среднего класса "Союз-5", о переводе ракет на новые виды топлива и о разработке перспективных космических аппаратов Волга Ньюс рассказал генеральный директор АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Дмитрий Баранов.
- Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил потенциал эксплуатации ракет-носителей семейства "Союз-2" в 9-10 лет. Какими видятся перспективы их использования для снабжения МКС и доставки туда экипажей, сколько пусков год в среднем может для этого потребоваться?
- На сегодняшний день ракеты-носители "Союз-2" остаются единственным российским средством доставки транспортных грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции. Мы планируем осуществлять порядка пяти запусков данных носителей по программе МКС в год.
- На 8 декабря ракеты-носители "Союз-2" обеспечили 21 пусковую миссию. Сколько еще пусков можно ожидать до конца этого года и каким по интенсивности пусковой деятельности ожидается 2022 год?
- До конца года РКЦ "Прогресс" предстоит осуществить еще один пуск ракет-носителей "Союз-2", а всего за 2021 год мы обеспечим 22 пусковых кампании. В 2022 году запланировано примерно такое же количество пусков ракет "Союз-2", но окончательно оно будет определяться готовностью полезной нагрузки.
- На космодроме "Восточный" ведутся работы по подготовке инфраструктуры к переводу космического ракетного комплекса "Союз-2" на нафтил РГ-1. Планируются ли аналогичные работы на космодромах Байконур, Плесецк и в Гвианском космическом центре, чтобы полностью перевести семейство "Союз-2" на нафтил?
- Действительно, в настоящее время проводится перевод стартовых систем космодрома Восточный для запусков ракет-носителей "Союз-2" с керосина Т-1 на нафтил. На стартовых площадках других космодромов такие работы не ведутся.
- Каковы перспективы ракет-носителей легкого класса "Союз-2.1в"? Есть ли необходимость перепроектировать эту ракету под другой двигатель в связи с ограниченным количеством двигателей НК-ЗЗА из сохранившегося задела?
- Что касается перспектив использования ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", то ее эксплуатация будет продолжаться до полного израсходования задела двигателей НК-33, запас которых гарантирован до 2026 года. Однако, учитывая имеющуюся сегодня периодичность запусков ракет-носителей "Союз-2.1в", срок использования может быть значительно увеличен.
Параллельно ПАО "ОДК - Кузнецов" за счет собственных средств проводит работы по восстановлению производства двигателей НК-33.
- Как вы оцениваете ход подготовки производства новой ракеты-носителя "Союз-5" и каковы шансы вывести ее на летно-конструкторские испытания в срок?
- Подготовка производства ракеты-носителя "Союз-5" в АО "РКЦ "Прогресс" ведется согласно установленным срокам. Работы по изготовлению опытных образцов на основных предприятиях-соисполнителях составных частей опытно-конструкторской работы также реализуются в заданные сроки.
- Ракеты-носители "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б" работают с экваториального космодрома Куру, и это одно из их конкурентных преимуществ семейства ракет "Союз-2". Если адаптировать "Союз-5" под комплекс "Морской старт", он тоже сможет работать с экватора. Ведутся ли сейчас такие работы?
- В настоящее время ведется конструктивная проработка модификации ракеты-носителя "Союз-5" для "Морского старта". Это позволит до начала летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" оптимизировать конструкцию изделия на этапе его разработки и в дальнейшем сократить затраты на наземную экспериментальную отработку модификации ракеты-носителя.
Вопросы технической проработки касаются не только ракеты-носителя, но и создания портовой инфраструктуры ракетно-космического комплекса "Морской старт" (в том числе технических комплексов для подготовки ракеты-носителя и разгонного блока). В настоящий момент ведется оценка экономической стороны данного вопроса и отработка возможных рисков и перспектив.
- В конце 2018 года было заявлено о планах создания силами РКЦ "Прогресс" ракеты-носителя с двигателем РД-180. Есть ли движение по этому проекту?
- В текущем году АО "РКЦ "Прогресс" подготовлены материалы научно-технического отчета по ракете-носителю "Союз-6". Они переданы головному разработчику - ПАО "РКК "Энергия". Эскизное проектирование запланировано по итогам рассмотрения научно-технического отчета по космическому ракетному комплексу с ракетой-носителем "Союз-6" в Госкорпорации "Роскосмос".
- Как вы оцениваете ход работ по ракете "Амур-СПГ"?
- Работа по созданию ракеты-носителя "Амур" ведется достаточно активно, но высокий коэффициент новизны разрабатываемой ракеты-носителя привел к тому, что команда, участвующая в разработке, столкнулась с целым рядом технических вызовов. Решение выявленных технических задач потребовало подключения к проекту ведущих институтов и предприятий, в том числе и смежных отраслей.
В настоящее время проект продолжается в содружестве с ПАО "Газпром". На сегодняшний день проведены рекогносцировочные работы на месте будущего комплекса запуска, выработаны основные направления сотрудничества с ПАО "Газпром" в части привлечения Амурского ГПЗ.
Параллельно с проектом "Амур-СПГ" полным ходом ведутся работы по созданию ракетного двигателя-прототипа на компонентах топлива "жидкий кислород + СПГ". С учетом оптимизации конструкции двигателя второй ступени ракеты-носителя "Амур" в первой половине 2022 года ожидается комиссионное рассмотрение материалов дополнений к эскизному проекту на космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" и по результатам защиты дополнений к эскизному проекту будет приниматься решение о переходе к следующим этапам работ.
- Насколько критична для космической отрасли кампания по борьбе с "углеродным следом"? Реален ли риск применения углеродного налога к пусковым кампаниям в интересах зарубежных заказчиков, в частности, при запусках из Гвианского космического центра?
- Сжиженный природный газ (как ракетное топливо) в сочетании с жидким кислородом имеет целый ряд преимуществ по сравнению с использованием обычного углеводородного топлива (Т-1, ТС-1). Одним из основных преимуществ является полнота сгорания, которая влияет на уровень выброса в атмосферу окиси углерода (СО).
Что касается таких определений, как "углеродный след" и "углеродный налог", то в рамках создания космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" и ракеты-носителя "Амур" в частности они не используются. При этом пуски ракеты-носителя "Амур" будут осуществляться только с космодрома "Восточный" в соответствии с требованиями технического задания на разработку эскизного проекта.
- Будет ли сжиженный природный газ на "Амуре-СПГ" единственным ответом "Роскосмоса" на "антиуглеродный" вызов и как видится в этом свете идея применения СПГ и жидкого водорода на перспективных российских носителях?
- В соответствии с требованиями технического задания на космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" в рамках эскизного проекта были сформированы варианты дальнейшего развития темы использования СПГ как ракетного топлива в перспективных проектах, включая проект создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Несмотря на ряд преимуществ СПГ, решение о применении его в качестве одного из компонентов топлива на ракете-носителе сверхтяжелого класса должно приниматься не столько исходя из конструктивных решений, заложенных в конструкцию ракеты-носителя, а в первую очередь исходя из целевых задач выведения, а также наличия соответствующих полезных нагрузок (космических аппаратов).
- "Роскосмос" остановил работы по космическому комплексу сверхтяжелого класса. К каким последствиям для РКЦ "Прогресс" это привело - в частности, по возврату средств в оплату выполненных работ?
- Порядок расторжения государственного контракта предусматривает принятие заказчиком работ по фактически выполненным и подтвержденным затратам. Остаток денежных средств будет возвращен в установленном порядке в бюджет Российской Федерации. Негативных последствий на АО "РКЦ "Прогресс" данная процедура не окажет.
- Общая черта известных проектов ракет-носителей сверхтяжелого класса - большие диаметры центральной ступени. Это отличало и ракету-носитель "Энергия", в производстве которой участвовал РКЦ "Прогресс". Везти такие изделия по железной дороге невозможно. Считаете ли вы актуальным создание российского воздушного средства доставки ступеней большого диаметра - например, на базе транспортного самолета Ан-124 "Руслан" по примеру системы ВМ-Т "Атлант"?
- Создание средств доставки по технологии перевозки, реализованной для ракеты-носителя "Энергия", может быть целесообразным в случае использования крупногабаритных ступеней. При этом, учитывая необходимость транспортирования всех составных частей ракеты-носителя сверхтяжелого класса, более привлекательной является водная транспортировка.
Облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса, разработанный в рамках опытно-конструкторской работы "Элементы СТК", предусматривает транспортирование составных частей ракеты-носителя сверхтяжелого класса в том числе и авиационным транспортом - самолетом Ан-124.
- Сроки запуска космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серии "Ресурс-П" №№ 4 и 5 были перенесены. Когда можно ожидать завершения их производства и каковы по вашей оценке главные факторы, вызывающие задержку?
- Завершение производства космических аппаратов "Ресурс-П" №4 и №5 можно ожидать после поставки бортовой аппаратуры от предприятий кооперации, проведение окончательной сборки изделий и испытаний. Главные факторы, вызывающие задержку изготовления космических аппаратов, связаны со сложностями на предприятиях кооперации.
- Когда можно ожидать завершения работ по анонсированному ранее аппарату ДЗЗ "Ресурс-ПМ"?
- Сроки завершения создания космического аппарата "Ресурс-ПМ" определены государственным контрактом.
- РКЦ "Прогресс" выиграл тендер на разработку, производство и формирование группировки малых космических аппаратов ДЗЗ "Аист-2Т". Чем важна эта разработка для российской космонавтики?
- Важность данной работы обусловлена тем, что разрабатываемые малые космические аппараты (МКА) "Аист-2Т" являются пока единственными аппаратами в Госкорпорации "Роскосмос", на которые предусматривается установить одновременно по два оптико-электронных комплекса, предназначенных для однопроходной стереосъемки протяженных маршрутов. Информация стереосъемки будет использоваться в первую очередь для формирования цифровых моделей местности и рельефа.
Использование разрабатываемой орбитальной группировки из двух МКА "Аист-2Т" позволит оперативно обновлять цифровую модель местности и рельефа всей территории России. Кроме того, по таким основным тактико-техническим параметрам, как линейное разрешение, ширина полосы съемки и производительность малого космического аппарата, "Аист-2Т" существенно превосходит эксплуатируемые сейчас МКА "Канопус-В".
Также эта разработка важна еще и тем, что дает нам возможность опробовать некоторые новые подходы к проведению опытно-конструкторских работ, которые позволяют сократить сроки их выполнения, снизить их стоимость и повысить качество. Так, например, контроль работ по созданию конструкторской документации осуществляется не военным представительством, а головными научно-исследовательскими институтами во главе с АО "ЦНИИмаш". А для наземной экспериментальной отработки широко используются методы цифрового моделирования.
- Аппараты "Аист-2Т" проектируются на базе успешно летающего 5,5 года "демонстратора технологий" "Аист-2Д". Видите ли вы необходимость расширения этой линейки малоразмерных и недорогих аппаратов за счет установки других комплексов аппаратуры ДЗЗ - например, с радиолокационной?
- По результатам эксплуатации демонстратора нашей малоразмерной платформы "Аист-2Д" мы видим эффективность примененных технических решений. И в настоящее время ищем возможность использовать эту платформу в новых важных для страны проектах. Так, например, ведутся проработки использования данной платформы в рамках ФЦП "Сфера" и в разработках малых космических аппаратов по заказу иностранных заказчиков.
- Каковы перспективы появления заказов на разработку аппаратов ДЗЗ с массой в 1,5-2 раза меньшей, чем у линейки "Аист-2" (условно, спутников "Аист-3"), предложения по которым прорабатывались специалистами Самарского университета, активного участника разработки "Аиста-2Д"?
- Прогресс не стоит на месте. Те целевые характеристики, которые ранее достигались на космических аппаратах массой порядка шести тонн, сейчас можно реализовать на малых космических аппаратах, аналогичных спутникам серии "Аист-2". Всем очевиден текущий тренд формирования орбитальных группировок из многих аппаратов массой 100-250 кг. И конечно, РКЦ "Прогресс" ведет проработки создания аналогичных космических аппаратов.
В настоящее время есть все основания полагать, что наши усилия по разработке спутниковой платформы массой порядка 100-150 кг дадут свои результаты в виде реальных контрактов - точно так же, как наши усилия по разработке платформы "Аист-2" через определенное время тоже принесли плоды в виде реальных контрактов.
- Из-за COVID-19 в 2020 году РКЦ "Прогресс" почти месяц работал минимальным составом персонала. Как вы оцениваете риски нарушения графиков выполнения заданий из-за пандемии самарскими аэрокосмическими предприятиями (ракеты, спутники, двигатели) и особенно - вашими партнерами по кооперации в 2021 году?
- Важнейшей функцией РКЦ "Прогресс" в частности, является обеспечение выполнения Гособоронзаказа. С учетом сложнейшей обстановки, вызванной эпидемией COVID-19, отрасль в целом справилась с поставленными задачами. Говоря о рисках, хочу отметить, что функционирование предприятий как организационно-технических систем осуществляется на основе тех же принципов, что заложены в нашу технику: прогнозирование, резервирование, обеспечение отказоустойчивости и т.п.
- Оценивали ли вы ущерб от пандемии, и если да, то о каких масштабах ущерба может идти речь?
- Главным ущербом - колоссальной потерей - являются ушедшие из жизни сотрудники наших предприятий. Эта потеря невосполнима. На предприятиях ракетно-космической отрасли жесточайшим образом соблюдается и контролируется особый режим социального взаимодействия (маски, социальное дистанцирование) и высокий процент вакцинированных. Благодаря этим мерам нам удалось сдержать рост заболеваемости.
- РКЦ "Прогресс" подпал под антироссийские санкции. Какие проблемы это повлекло и какой эффект дало импортозамещение?
- Работа по импортозамещению велась нами задолго до введения санкций. Большинство позиций уже обеспечивается 100% отечественной электронной компонентной базой. Ряд компонентов, однако же, был не в полной мере переведен на отечественные комплектующие, что вызвало определенные трудности при разработке и отработке изделий ракетно-космической техники. Нужно отметить, что данные трудности не носят блокирующий, критический характер. Все они по большей части преодолены.
- Во время рабочей поездки в Самару Дмитрий Рогозин говорил о высоком уровне подготовки кадров для космической отрасли в Самарском университете. Он также справедливо отметил, что для молодых специалистов нужны амбициозные задачи. Какие перспективные проекты могли бы: стать такими задачами?
- Действительно, уровень подготовки самарскими вузами специалистов для нашей отрасли традиционно остается высоким. Эта сфера - одна из самых престижных, наряду со здравоохранением и образованием.
Мы понимаем необходимость повышения уровня за счет новых амбициозных проектов, которые сами по себе являются стратегическими, так как двигают вперед и науку, и технологии и, что немаловажно, повышают престиж отрасли. В РКЦ "Прогресс" ведется работа над перспективной многоразовой ракетой-носителем, проектируются новейшие космические системы. И все это в тесном взаимодействии с учебными заведениями и научным сообществом.
- Как вы оцениваете деятельность НОЦ "Инженерия будущего" по космической тематике? Какие совместные проекты реализуются с НОЦ или планируются к реализации?
- Деятельность НОЦ основана на свойстве эмерджентности систем: чем больше связей между элементами, тем система более "живая" и способна к развитию. Миссия НОЦ в этом плане крайне важна: помогать устанавливать связи между элементами.
В настоящее время РКЦ "Прогресс" и НОЦ обсуждают несколько проектов, направленных на развитие центра коммерческого космоса в Самаре. Проекты, если их жизненный цикл представить в виде кривой, находятся пока еще в районе начала системы координат. Надеемся, что после завершения начальной фазы проект, и, соответственно, кривая, его обозначающая, покажет экспоненциальный рост. РКЦ "Прогресс" делает для этого все необходимое.
- Планирует ли РКЦ "Прогресс" участвовать в создании в Самаре планетария, строительство которого запланировано на ближайшие годы?
- Мы обязательно окажем экспертное содействие при строительстве самарского планетария.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?