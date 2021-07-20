16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприятия представили новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021 Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту 36 спутников OneWeb Самарский "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс-МС-17" успешно стартовал с Байконура В Самаре начали строить Центр конструкторских разработок и научных исследований "ОДК-Кузнецов" "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту "Фрегат" с 36 космическими аппаратами OneWeb

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарские предприятия представили новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021

МОСКВА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 июля, в Жуковском стартовал XV международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Делегацию Самарской области на МАКС-2021 возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. На стенде Самарской области гостям и участникам МАКС презентовали ключевые разработки в авиакосмической отрасли.

Так, "РКЦ "Прогресс" представил макеты ракетоносителей "Союз-2" и "Союз-5". Основной объем пусков в настоящее время приходится на ракеты-носители "Союз-2" этапа 1а и этапа 1б. С помощью данных ракеты-носителя осуществляется выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты, а также выведение пилотируемых и грузовых кораблей к международным космическим станциям. Об этом главе региона рассказал генеральный директор "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

В настоящее время на предприятии ведется разработка перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которая должна обеспечивать запуски на высокоэллиптические, переходные к геостационарной, геостационарные орбиты и на отлетные траектории космических аппаратов различного назначения, а также выведение на низкие околоземные орбиты автоматических космических аппаратов.

РН "Союз-5" сможет эксплуатироваться на разных космодромах. В ближайшей перспективе — запуски в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" с комплекса на "Байконуре". При условии создания соответствующей наземной инфраструктуры "Союз-5" сможет стартовать с любого космодрома — с "Восточного", с "Морского старта".

На базе создаваемой ракеты-носителя "Союз-5" планируется разработка ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
На стенде Самарской области можно ознакомиться с разработками в области и малой авиации. ООО "Авиатех" представило самолет-амфибию Л-145.

Еще один участник стенда региона — компания ООО НПО "Аэроволга" — презентовала модель самолета LA-8 SCALE. Общее число мест в нем насчитывает 8, включая двух пилотов. Самолет предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах. Шасси самолета позволяют выполнять полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Максимальная дальность — 1200 км. Груз может быть размещен в носовом багажном отделении и в кабине самолета.

Также на стенде Самарской области можно ознакомиться с разработками ООО "Авиатех", АО "Металлист-Самара", АО "Авиакор — авиационный завод", Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

"Мы представили два экспоната на выставке — это камера сгорания двигателя НК-38 и корпус промежуточной опоры двигателя НК-14СТ. Это очень важные изделия, которые сегодня очень востребованы при транспортировке газа, — рассказал коммерческий директор АО "Металлист-Самара" Александр Васильченко. — В перспективе планируем производить до ста изделий в год".
Самарский университет организовал на авиасалоне отдельный стенд, где был презентован беспилотный летательный аппарат "Бумеранг" и другие уникальные разработки.

"Самарский университет представляет линейку спутников АИСТ — АИСТ-1 и АИСТ-2, которые уже запущены и находятся в космосе, а также новинку — АИСТ-3. Это новая платформа, она легче, надежней и находится на уровне американских и китайских аналогов, даже в чем-то их превосходит", — рассказал губернатору ректор вуза Владимир Богатырев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1