Самарские предприятия представили новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021

Во вторник, 20 июля, в Жуковском стартовал XV международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Делегацию Самарской области на МАКС-2021 возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. На стенде Самарской области гостям и участникам МАКС презентовали ключевые разработки в авиакосмической отрасли.

Так, "РКЦ "Прогресс" представил макеты ракетоносителей "Союз-2" и "Союз-5". Основной объем пусков в настоящее время приходится на ракеты-носители "Союз-2" этапа 1а и этапа 1б. С помощью данных ракеты-носителя осуществляется выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты, а также выведение пилотируемых и грузовых кораблей к международным космическим станциям. Об этом главе региона рассказал генеральный директор "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

В настоящее время на предприятии ведется разработка перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которая должна обеспечивать запуски на высокоэллиптические, переходные к геостационарной, геостационарные орбиты и на отлетные траектории космических аппаратов различного назначения, а также выведение на низкие околоземные орбиты автоматических космических аппаратов.

РН "Союз-5" сможет эксплуатироваться на разных космодромах. В ближайшей перспективе — запуски в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" с комплекса на "Байконуре". При условии создания соответствующей наземной инфраструктуры "Союз-5" сможет стартовать с любого космодрома — с "Восточного", с "Морского старта".

На базе создаваемой ракеты-носителя "Союз-5" планируется разработка ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

На стенде Самарской области можно ознакомиться с разработками в области и малой авиации. ООО "Авиатех" представило самолет-амфибию Л-145.

Еще один участник стенда региона — компания ООО НПО "Аэроволга" — презентовала модель самолета LA-8 SCALE. Общее число мест в нем насчитывает 8, включая двух пилотов. Самолет предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах. Шасси самолета позволяют выполнять полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Максимальная дальность — 1200 км. Груз может быть размещен в носовом багажном отделении и в кабине самолета.

Также на стенде Самарской области можно ознакомиться с разработками ООО "Авиатех", АО "Металлист-Самара", АО "Авиакор — авиационный завод", Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.

"Мы представили два экспоната на выставке — это камера сгорания двигателя НК-38 и корпус промежуточной опоры двигателя НК-14СТ. Это очень важные изделия, которые сегодня очень востребованы при транспортировке газа, — рассказал коммерческий директор АО "Металлист-Самара" Александр Васильченко. — В перспективе планируем производить до ста изделий в год".

Самарский университет организовал на авиасалоне отдельный стенд, где был презентован беспилотный летательный аппарат "Бумеранг" и другие уникальные разработки.

"Самарский университет представляет линейку спутников АИСТ — АИСТ-1 и АИСТ-2, которые уже запущены и находятся в космосе, а также новинку — АИСТ-3. Это новая платформа, она легче, надежней и находится на уровне американских и китайских аналогов, даже в чем-то их превосходит", — рассказал губернатору ректор вуза Владимир Богатырев.