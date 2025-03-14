Сотрудников ГК "Транспорт будущего" наградили за вклад в развитие беспилотной отрасли России

Благодарственным письмом Государственной думы Российской Федерации "За вклад в развитие беспилотия" награждены: Константин Яшин, исполнительный директор ООО "НПЦ БАС "Производство", Глеб Гордеев, генеральный директор ООО "Дрон-сервис" и представители ООО "Транспорт будущего Самара" — Илья Сидоров, исполнительный директор, Игорь Зверко, руководитель участка сборки летательных аппаратов и Денис Лутков, мастер участка сборки аккумуляторных батарей.
Награды также получили сотрудники ООО "Транспорт будущего" — Максим Кузнецов, руководитель летно-испытательного комплекса, Евланов Александр, директор по производству и Александр Комарицкий, директор по опытному производству.
Вручение наград состоялось на производственной площадке в Тольятти, где побывала с визитом делегация либерально-демократической партии во главе с ее председателем Леонидом Слуцким и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Сегодня мы обсудили развитие сферы БАС России — применение инновационной техники, новые возможности для жителей страны. То, что мы увидели в Тольятти, — это будущее нашей экономики, — отметил Леонид Слуцкий. — Здесь современное высокотехнологичное производство, наукоемкие проекты, прекрасные эстетичные пространства. Поражают не только передовые производства, но и условия труда. Благодаря энергии команды, глубокой компетентности и организаторскому таланту компания "Транспорт будущего" вошла в число лидеров новой отрасли экономики нашей страны. Спасибо вам, так держать!"
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?