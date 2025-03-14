16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудников ГК "Транспорт будущего" наградили за вклад в развитие беспилотной отрасли России РКЦ "Прогресс" в 2025 г. запустит спутник для стереоскопической съемки Земли РКЦ "Прогресс" подготовил проект многоразовой ракеты "Амур" Самарская ракета "Союз-2.1б" со спутником Минбороны успешно стартовала с Плесецка Самарский "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-30" успешно стартовал с Байконура

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Сотрудников ГК "Транспорт будущего" наградили за вклад в развитие беспилотной отрасли России

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Благодарственным письмом Государственной думы Российской Федерации "За вклад в развитие беспилотия" награждены: Константин Яшин, исполнительный директор ООО "НПЦ БАС "Производство", Глеб Гордеев, генеральный директор ООО "Дрон-сервис" и представители ООО "Транспорт будущего Самара" — Илья Сидоров, исполнительный директор, Игорь Зверко, руководитель участка сборки летательных аппаратов и Денис Лутков, мастер участка сборки аккумуляторных батарей.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Награды также получили сотрудники ООО "Транспорт будущего" — Максим Кузнецов, руководитель летно-испытательного комплекса, Евланов Александр, директор по производству и Александр Комарицкий, директор по опытному производству.

Вручение наград состоялось на производственной площадке в Тольятти, где побывала с визитом делегация либерально-демократической партии во главе с ее председателем Леонидом Слуцким и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Сегодня мы обсудили развитие сферы БАС России — применение инновационной техники, новые возможности для жителей страны. То, что мы увидели в Тольятти, — это будущее нашей экономики, — отметил Леонид Слуцкий. — Здесь современное высокотехнологичное производство, наукоемкие проекты, прекрасные эстетичные пространства. Поражают не только передовые производства, но и условия труда. Благодаря энергии команды, глубокой компетентности и организаторскому таланту компания "Транспорт будущего" вошла в число лидеров новой отрасли экономики нашей страны. Спасибо вам, так держать!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6