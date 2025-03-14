Сотрудников ГК "Транспорт будущего" наградили за вклад в развитие беспилотной отрасли России

Благодарственным письмом Государственной думы Российской Федерации "За вклад в развитие беспилотия" награждены: Константин Яшин, исполнительный директор ООО "НПЦ БАС "Производство", Глеб Гордеев, генеральный директор ООО "Дрон-сервис" и представители ООО "Транспорт будущего Самара" — Илья Сидоров, исполнительный директор, Игорь Зверко, руководитель участка сборки летательных аппаратов и Денис Лутков, мастер участка сборки аккумуляторных батарей.

Награды также получили сотрудники ООО "Транспорт будущего" — Максим Кузнецов, руководитель летно-испытательного комплекса, Евланов Александр, директор по производству и Александр Комарицкий, директор по опытному производству.

Вручение наград состоялось на производственной площадке в Тольятти, где побывала с визитом делегация либерально-демократической партии во главе с ее председателем Леонидом Слуцким и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Сегодня мы обсудили развитие сферы БАС России — применение инновационной техники, новые возможности для жителей страны. То, что мы увидели в Тольятти, — это будущее нашей экономики, — отметил Леонид Слуцкий. — Здесь современное высокотехнологичное производство, наукоемкие проекты, прекрасные эстетичные пространства. Поражают не только передовые производства, но и условия труда. Благодаря энергии команды, глубокой компетентности и организаторскому таланту компания "Транспорт будущего" вошла в число лидеров новой отрасли экономики нашей страны. Спасибо вам, так держать!"