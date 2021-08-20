"Это не вина Прогресса": Дмитрий Рогозин объяснил причину иска Минобороны к РКЦ

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в пятницу, 20 августа, во время рабочей поездки в Самару прокомментировал ситуацию с подачей иска Министерством обороны России на 2,4 млрд руб. к АО "РКЦ "Прогресс".

"Здесь вопрос не к нам, не к Министерству обороны, не тем более к РКЦ "Прогресс". Ракетно-космический центр включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. Это приводит к тому, что задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать, собственно говоря, космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на два-три дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах Роскосмоса как заказчика, либо в интересах Министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс". Хотя все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского "Прогресса", а это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций", — акцентировал Дмитрий Рогозин.

По его словам, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. "Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", — добавил Дмитрий Рогозин. Он также обратил внимание на необходимость совершенствования нормативной базы в условиях санкций.

"РКЦ "Прогресс" — это успешное, прибыльное предприятие. Я сегодня убедился в том, что оно работает стабильно по новым заказам. У предприятия очень хорошие перспективы, это одно из наших лучших предприятий, поэтому не верьте просто кликушам. Работайте спокойно и поддерживайте свой самарский РКЦ "Прогресс", — резюмировал глава госкорпорации.

Во время рабочей поездки в регион Дмитрий Рогозин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития РКЦ "Прогресс", вопросы подготовки кадров для космической отрасли и сотрудничество в рамках работы Научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

"Все планы, которые мы с вами наметили, в том числе, подписывая дополнительное соглашение, будут реализованы. Есть интерес у университетов не только Самарской области, но и вузов других территорий Российской Федерации. Уверен, что они получат подпитку и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения идей, которые позволят решать абсолютно прикладные задачи", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители "Союз-2" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.