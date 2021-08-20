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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Рогозин: Если кто-то и готов бросить вызов команде SpaceX, то это Самара

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 августа, губернатор Дмитрий Азаров встретился с главой Роскомоса Дмитрием Рогозиным на РКЦ "Прогресс", который является флагманом инновационного производства на территории Самарской области. Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли.

"Спасибо, что такое внимание уделяете предприятию, — поблагодарил губернатор главу Роскосмоса. — Вы всегда в фокусе самых свежих, новых и перспективных идей, задумываетесь о том, как вовлечь РКЦ "Прогресс", использовать потенциал трудового талантливого коллектива, наших научных, образовательных учреждений. Для нас это тем более важно, ведь мы сотрудничаем в рамках научно-образовательного центра".

Напомним, соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ГК "Роскосмос" в рамках Научно-образовательного центра "Инженерия будущего" было подписано на XV Международном авиационно-космическом салоне.

"Все планы, которые мы с вами наметили, в том числе, подписывая дополнительное соглашение, будут реализованы. Есть интерес у университетов не только Самарской области, но и вузов других территорий Российской Федерации. Уверен, что они получат подпитку и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения идей, которые позволят решать абсолютно прикладные задачи", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что сейчас участники НОЦ "Инженерия будущего" сосредоточены на решении конкретных задач предприятий, которые также вошли в НОЦ и стали индустриальными партнерами. И именно сейчас, по словам главы региона, в научно-образовательном центре сложилась наиболее перспективная коллаборация.

Глава Роскосмоса, в свою очередь, отметил высокий уровень подготовки кадров для космической отрасли в Самарском университете и в Самаре в целом. "Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи, — подчеркнул Дмитрий Рогозин. — И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара".

Дмитрий Рогозин отметил, насколько важно то внимание, которое уделяет руководитель региона развитию предприятия, научным разработкам. "Губернатор Самарской области — это человек, который знает, на предприятии, наверное, каждый станок, каждого рабочего. Для меня это очень важно", — подчеркнул глава Роскосмоса.

Также он сообщил, что сейчас самарский РКЦ "Прогресс" загружен таким количеством заказов, какого не было на протяжении последних 50 лет. В настоящее время РКЦ "Прогресс" сосредоточено на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5" и носителя "Амур-СПГ", который будет работать на новом экологически чистом виде топлива — сжиженном природном газе и жидком кислороде. Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-6". При этом не исключено, что запуски новых средств выведения будут осуществляться с мобильного космодрома.

"То, что вы сейчас рассказали о перспективах предприятия, очень важно. Для предприятия, для региона, для каждого жителя, для которого космос как предчувствие живет в душе. Даже когда приезжаю в удаленный населенный пункт Самарской области, мне задают вопросы: "Как там наш "Прогресс", как ракеты"? Хочу поблагодарить, что поделились добрыми, важными новостями, которые дают уверенность в перспективах развития нашего флагманского предприятия", — сказал в заключение губернатор.

В завершение встречи глава Роскосмоса пригласил Дмитрия Азарова на космодром "Восточный", где, по словам Дмитрия Рогозина, работает и живет очень много выходцев из Самарской области.

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