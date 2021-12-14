"Единая Россия" проведет в регионах предновогодние акции

Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы поздравят врачей и сотрудников "ковидных госпиталей", их пациентов, ветеранов, детей. Также партия присоединилась к всероссийской акции "Елка желаний".

Об этом рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями, которое прошло в ЦИК партии 14 декабря. Он отметил, что в медучреждениях продолжается работа по спасению жизней, которая идет без выходных и праздничных дней.

"Мы не можем и не должны забывать о них. Наша задача — сделать так, чтобы Новый год не прошел мимо них, чтобы они вместе со всей страной ощутили этот праздник", — сказал он.

Акции пройдут в нескольких форматах.

Первый — украшение приемных покоев в "красных зонах" и ковидных колл-центров. К этой работе прошу наших депутатов подключиться лично. Второй формат — передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям. Третий формат — акция "Новый год во дворе" — внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат, организация выступлений артистов, постановок", — рассказал он.

Кроме того, 24 декабря партия совместно с "Волонтерами Победы" запустит традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.

"Надо найти время и силы для того, чтобы устроить праздник тем, кто в силу сложившихся обстоятельств не может его устроить себе сам", — сказал секретарь генсовета партии.

Глава комиссии генерального совета "Единой России" по вопросам здравоохранения, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров и партию за ту помощь, которую они оказывают медикам во время пандемии.

"Мы много говорим и предпринимаем действий по профилактике выгорания врачей и медсестер, которые работают в условиях сверхнагрузки. Иногда они не могут черпать ту поддержку, которую обычно получают в семьях от близких, и это сильно снижает эмоциональный фон врачей. Именно поэтому я уверен, что те подарки и новогодние инициативы, которые будут реализованы силами партии и волонтеров в ковидных госпиталях, повысят уровень серотонина у сотрудников. А серотонин — это гормон счастья", — сказал он.

По его словам, нужно пользоваться шансом делать людей счастливее. "Если есть возможность сделать нас немножко счастливее, если есть возможность напомнить о нашем труде близким, детям в виде тех сладких подарков, которые многие не смогут в новогоднюю ночь вручить лично, — это очень важная и неоценимая история", — указал Денис Проценко.

В свою очередь, председатель комиссии Генсовета партии по образованию и науке Елена Шмелева отметила, что в рамках предновогодних мероприятий важно не забывать ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества.

"Для них очень важно общение, важно оставаться в условиях пандемии вместе с нами. Эти мероприятия дадут большому количеству людей радость общения, востребованность и дружность", — рассказала она.

Андрей Турчак также дал старт акции "Елка желаний" и первым снял шары с елки, установленной в Центральном исполкоме.

Секретарь Генсовета "Единой России" исполнит мечты 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга — она хочет получить на Новый год куклу.

Андрей Турчак добавил, что шары на елке постоянно обновляются. "Вся "Единая Россия" будет участвовать в акции. И объявим конкурс среди региональных отделений — на самое большое количество выполненных желаний", — сказал он.

Как отметила вице-спикер Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, такие акции позволяют детям поверить в то, что мечты исполняются.

"Важно дарить надежду и уверенность в том, что мечты могут сбываться. Новогодние праздники делают каждого из нас ребенком. Это помогает как-то по-другому взглянуть на все, что происходит. Я верю, что мы справимся со всеми вызовами. У нас дружная и сильная команда", — заключила она.

В Самарской области старт акции "Елка желаний" дали в региональном отделении партии "Единая Россия". Заместитель Секретаря реготделения по проектной деятельности, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина станет волшебной снегурочкой и исполнит желание 14-летней девочки, воспитанницы детского дома.

"Галина попросила подарить ей набор косметики. Конечно, мы обязательно такой подарок ей приобретём, и я вручу набор с "Елки желаний". Призываю всех поучаствовать в этой праздничной акции и подарить новогоднее настроение. Потому что у нас добрые сердца и теплые души", — сказала Марина Сидухина.