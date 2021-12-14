Вадим Нуждин покинул штаб самарского ОНФ

Вадим Нуждин не переизбран в состав регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области, сопредседателем которого он был в предыдущем составе. Соответствующее решение было принято на региональной конференции ОНФ, прошедшей 14 декабря.

Избрание нового состава штаба связано с истечением срока полномочий его членов. Кандидатуры новых "штабистов" выносились на голосование единым списком. В ходе процедуры слово взял эксперт регионального отделения ОНФ Дмитрий Волобоев, акцентировавший внимание на отсутствии в списке Нуждина и заявивший о своем несогласии с таким решением.

Однако Вадима Нуждина эмоциональное выступление его сторонника не спасло — новый список был принят с перевесом в восемь голосов. При этом раскол произошел и среди сопредседателей штаба — Екатерина Гудзима проголосовала против предлагаемого списка, а Павел Покровский — за.

Уже после голосования Вадим Нуждин обратился к участникам конференции, поблагодарив за совместную работу.

"Хочу обратиться к людям, которых избрали в штаб. Трудно найти среди членов регионального штаба человека более достойного, чем Екатерина Гудзима. Она тянула всю повестку, все то, о чем мы говорили сегодня в отчетах о проделанной работе, процентов на 80 было сделано ею. Она способна добиваться справедливости", — заявил он, призвав голосовать за Гудзиму при выборах новых сопредседателей штаба.

Вадим Нуждин также заметил, что среди присутствующих "есть личности, которые фактически утратили свою связь с региональным отделением, но остались в нем".

"Мне не стыдно за свою работу. Я остаюсь координатором Бюро расследований ОНФ по Приволжскому федеральному округу. Свою часть, не сказанную мной сегодня, я скажу в ближайшее время аргументировано и весомо в виде обращений в правоохранительные органы по фактам, накопившимся за время работы в штабе", — добавил Нуждин.

В итоге новыми сопредседателями штаба были избраны вице-президент по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко, исполнительный директор благотворительного фонда "Евита" Ольга Шелест. Также сохранил свое место Павел Покровский.

Екатерина Гудзима осталась рядовым членом штаба.