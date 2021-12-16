Сборная России с гандболистками "Лады" завершила выступление на ЧМ в Испании

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Национальная сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), завершила свои выступления на чемпионате мира в Испании, проиграв в четвертьфинале команде Норвегии, сообщает пресс-служба автозаводчанок.