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"Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах штабы по контролю за капремонтом школ

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского форума, который "Единая Россия" провела вместе с Минпросвещения. Участниками дискуссии стали около тысячи родителей из 85 регионов страны.

Фото: samara.er.ru

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, капремонт школ, который включен в народную программу "Единой России", в январе 2022 года стартует по всей стране.

"По поручению президента в 2022–2023 гг. необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений. Объем беспрецедентный", — сообщил он.

При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы подрядные организации качественно выполнили работу, а с другой — привлечь к контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым.

"Очень важен вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушен был образовательный процесс. А когда будут планироваться дизайнерские решения, участвовать в обсуждении этих решений должны сами школьники и учителя", — добавил он.

Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от "Единой России" и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения, заявила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

"Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта "Новая школа" и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение", — указала она.

Нести ответственность за подачу заявок на участие в программе капремонта должны чиновники, которые профессионально этим занимаются, заявила в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Ольга Казакова.

"Не все школы были готовы к тому, чтобы правильно заполнить заявки. Когда мы с вами говорим о бюрократической нагрузке на учителей, мы полностью уверены, что в этой части в наших силах ее снизить. Мы просим Минпросвещения внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения — чиновников", — сказала она.

Об инициативах, которые планируется реализовать в школах, рассказали представители из регионов. В частности, они предлагают предусмотреть в отремонтированных школах создание особых образовательных пространств, имеющих воспитательное значение. Например, тематических пространств о Великой Отечественной войне, об истории родного края. Обязательны зоны обучения безопасности.

Также прозвучало предложение составить реестр образовательных учреждений, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания, чтобы призвать к ответу недобросовестных подрядчиков. В числе других инициатив — привлечение родительских комитетов к составлению заявок еще до начала ремонта школ, а к оснащению в школах спортивных объектов — представителей профессионального спортивного сообщества.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии.

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