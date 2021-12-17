АО "Транснефть - Приволга" совместно с Самарской областной клинической станцией переливания крови провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу". Мероприятие состоялось в рамках Новогоднего благотворительного марафона, который стартовал в аппарате управления в начале декабря.

По итогам мероприятия банк донорской крови Самарской области пополнился на 26 литров. Донорами стали около 60 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и центральной базы производственного обслуживания. Многие участвуют в сдаче крови не в первый раз.

"С компанией "Транснефть - Приволга" мы работаем уже около семи лет, организуя выездные акции с использованием современного мобильного комплекса заготовки крови. Благодарны, что идея корпоративной сдачи крови в помощь нуждающимся пациентам, поддерживается из года в год и число доноров среди сотрудников растет", — отметил директор Службы крови Самарской области Сергей Кузнецов.

По решению участников акции средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н. Ивановой".

Донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года. Традиционно мероприятие было организовано при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.