АО "Транснефть - Приволга" совместно с Самарской областной клинической станцией переливания крови провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу". Мероприятие состоялось в рамках Новогоднего благотворительного марафона, который стартовал в аппарате управления в начале декабря.
По итогам мероприятия банк донорской крови Самарской области пополнился на 26 литров. Донорами стали около 60 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и центральной базы производственного обслуживания. Многие участвуют в сдаче крови не в первый раз.
"С компанией "Транснефть - Приволга" мы работаем уже около семи лет, организуя выездные акции с использованием современного мобильного комплекса заготовки крови. Благодарны, что идея корпоративной сдачи крови в помощь нуждающимся пациентам, поддерживается из года в год и число доноров среди сотрудников растет", — отметил директор Службы крови Самарской области Сергей Кузнецов.
По решению участников акции средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н.Н. Ивановой".
Донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года. Традиционно мероприятие было организовано при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.