85 тыс. обращений поступило в "Единую Россию" за время декады приемов. Большинство запросов людей касалось сферы ЖКХ, также заявители интересовались темой здравоохранения и социальными вопросами.

По всей стране было открыто более 22 тыс. площадок, рассказала председатель комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на ВКС с региональными приемными партии.

"Люди жалуются на работу управляющих компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ. Нужно посмотреть, в каких регионах найдены наиболее успешные решения, и поделиться ими — в том числе, на федеральном уровне. За время декады удалось решить многие вопросы", — рассказала она. Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле.

Анна Кузнецова добавила, что в рамках декады был использован формат проведения тематических онлайн вебинаров в социальных сетях для людей по наиболее важным темам. По ее словам, это доказало свою эффективность — вебинары посмотрели более 300 тыс. человек. Подобная практика будет продолжена.

Глава комиссии указала, что обращения носили как частный характер, которые касаются адресной помощи, так и системный.

"Один из системных вопросов — жилье для детей-сирот. Было получено несколько сотен вопросов из разных регионов России по этой теме. В ручном режиме в некоторых субъектах РФ удалось решить проблемы — в Башкортостане, Тыве, Владимире, Ульяновске. Но это не выход из ситуации, должно быть системное решение", — указала Анна Кузнецова.

Депутат отметила, что при Госдуме под ее руководством создана рабочая группа по выработке предложений по решению этого вопроса. В понедельник состоится обсуждение инициатив. "Мы целенаправленно и твердо будем добиваться решения этого вопроса", — подчеркнула глава комиссии.

Глава комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались и социальные темы. "Это тот блок, которому мы уделяем особое внимание, так как это в основном он содержит проблемы семей с детьми, которые касаются лекарственного обеспечения детей, своевременных выплат пособий, индексации и использования материнского капитала, расширения мер поддержки многодетных семей, закрепления статуса многодетной семьи. Мы продолжим системную работу по повышению уровня благополучия семей с детьми. Это также инициатива народной программы партии", — пояснила Анна Кузнецова.

За этот период за помощью в региональную приемную председателя партии Д. А. Медведева в Самарской области обратились 134 человека. Открыл декаду приемов "Единой России" секретарь Самарского реготделения партии, глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, что декада приемов "Единой России" прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии.