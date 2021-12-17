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В Самарской области более 3,7 тыс. юных пациентов получат подарки из "Коробки новогоднего счастья"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благотворительная акция реализуется реготделением партии "Единая Россия" совместно с Центром поддержки гражданских инициатив. Акция "Коробка новогоднего счастья" пройдет во всех 45 муниципалитетах при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Фото: samara.er.ru

"Коробка новогоднего счастья" — это уникальная возможность для каждого из нас посредством сбора подарков создать детям, проходящим лечение, особенное психо-эмоциональное состояние ожидания новогоднего чуда, которое способствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Более 3000 мальчишек и девчонок нашего региона получат подарки на Новый год! Для этого организуется заблаговременный сбор подарков с последующей передачей в медицинские учреждения Самарской области", — рассказал региональный координатор "Центра поддержки гражданских инициатив" по Самарской области Роман Балтер.

С 17 декабря во всех муниципалитетах региона "Коробки новогоднего счастья" будут заполняться игрушками и подарками для юных пациентов. С 25 декабря по 7 января 2021 года, или как предполагают организаторы акции, возможно, и до Старого нового года будет организована передача "Коробок счастья" в медицинские учреждения.

В целях гигиенической безопасности в больницы передаются только новые игрушки. Они должны быть в упаковке. Если по санитарно-эпидемиологическим требованиям игрушки не могут быть приняты в больницы, то они могут быть переданы в детские социальные учреждения области, отметили организаторы акции "Новогодние коробки счастья".

Детей можно порадовать наборами "Лего" для детей разного возраста, конструкторами, головоломками, паззлами и наборами для творчества, канцтоварами и принадлежностями для рисования, альбомами со стикерами-наклейками.

Во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области будут установлены 100 "Коробок новогоднего счастья". Они будут расположены в места с наибольшим трафиком, такие как: здания администраций, помещения местных исполнительных комитетов партии "Единая Россия", дома молодёжных организаций, библиотеки и дома культуры.

"В силах каждого из нас подарить Новый Год детям, чтобы он остался навсегда в их сердцах. С нашей помощью ребенок может получить подарок — новую машинку, куклу, книгу или набор цветных карандашей. Создание благоприятной атмосферы и хорошего настроения — важный элемент в процессе выздоровления детей, находящихся на длительном лечении в больницах. Данная акция является успешным инструментом для оказания поддержки детям, оказавшимся на лечении в период новогодних праздников", — уверен инициатор проекта "Новогодние коробки счастья" Роман Балтер.

Напомним, первый этап акции "Коробка новогоднего счастья" по сбору игрушек продлится до 25 декабря. По мере наполнения подарками боксов начнется передача "Коробок" в лечебные учреждения региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

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