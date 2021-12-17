Губернатор принял участие в церемонии открытия "Стены героев России"

В пятницу, 17 декабря, на территории УФСБ России по Самарской области состоялось торжественное открытие мемориала "Самарские чекисты — Герои Отечества", посвященного сотрудникам, проходившим военную службу в УФСБ России по Самарской области (УКГБ СССР по Куйбышевской области) и удостоенных званий Героев Советского Союза и РФ Льву Маневичу, Вениамину Лезину, Алихану Калиматову.

В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, начальник УФСБ России по Самарской области генерал-лейтенант Андрей Акулинин, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Хинштейн, представители ветеранских организаций.

"Сегодня важный день. Сегодня появляется новый мемориал героев здесь, в Управлении Федеральной Службы Безопасности России по Самарской области. Два героя Советского Союза, герой России — офицеры, которые отдали свою жизнь во имя будущего нашей страны, во имя ее независимости, во имя мирного труда миллионов граждан", — отметил губернатор, поблагодарив инициаторов создания мемориала и лично начальника управления ФСБ России по Самарской области Андрея Акулинина.

Глава региона подчеркнул, что на территории области ведется большая работа по увековечению памяти героев, и сегодня Управление Федеральной Службы Безопасности вносит свой весомый вклад.

"На примере подвигов сотрудников органов безопасности будут воспитываться новые патриоты России", — выразил уверенность Дмитрий Азаров.