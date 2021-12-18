В Безенчукском районе загорелся локомотив поезда с сырой нефтью

В субботу, 18 декабря, в 9:50 на перегоне станции "Безенчук-Мыльная" загорелся локомотив грузового поезда, сообщил с места происшествия заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко. В составе было 65 вагонов с сырой нефтью.

По его словам, поезд немедленно остановили, локомотив отцепили и отвели на безопасное расстояние. На место пришествия выехали пожарные поезда со станций Сызрань и Самара, а также пожарные расчеты МЧС России из г. Безенчук. Пожар ликвидирован в 11:12.

По словам Виталия Лащенко, пострадавших нет. Груз не пострадал.

"По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам указанного транспортного происшествия. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования", — пояснил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора.

Предварительной причиной возгорания в надзорном ведомстве называют неисправность электропроводки локомотива.