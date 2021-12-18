В Безенчукском районе загорелся локомотив поезда с сырой нефтью

В субботу, 18 декабря, в 9:50 на перегоне станции "Безенчук-Мыльная" загорелся локомотив грузового поезда, сообщил с места происшествия заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Виталий Лащенко. В составе было 65 вагонов с сырой нефтью.
По его словам, поезд немедленно остановили, локомотив отцепили и отвели на безопасное расстояние. На место пришествия выехали пожарные поезда со станций Сызрань и Самара, а также пожарные расчеты МЧС России из г. Безенчук. Пожар ликвидирован в 11:12.
По словам Виталия Лащенко, пострадавших нет. Груз не пострадал.
"По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам указанного транспортного происшествия. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования", — пояснил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора.
Предварительной причиной возгорания в надзорном ведомстве называют неисправность электропроводки локомотива.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?