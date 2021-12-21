Причины высокой заболеваемости COVID-19 в Отрадном установит комиссия

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По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 100 тыс. населения приходится на Отрадный. Кроме того, городской округ занимает последнее место по темпам вакцинации. Такая информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба.