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Власть и политика

Причины высокой заболеваемости COVID-19 в Отрадном установит комиссия

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 100 тыс. населения приходится на Отрадный. Кроме того, городской округ занимает последнее место по темпам вакцинации. Такая информация была озвучена на заседании регионального оперативного штаба.

Глава региона дал неудовлетворительную оценку работе руководства муниципалитета и поручил минздраву направить в Отрадный комиссию, которая на месте разберёт причины таких показателей.

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