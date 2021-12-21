Фермеры Самарской области в 2022 году могут получить грант "Агростартап-Регион"

30 декабря стартует прием заявок на предоставление грантов "Агростартап-Регион" в 2022 году. Заявки будут приниматься в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области до 10 февраля 2022 года.

Грант "Агрострартап-Регион" был разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и запущен в действие в этом году. Новый механизм поддержки малых форм хозяйствования стал продолжением комплексного подхода к развитию фермерского и кооперативного движения, так как одним из обязательных условий его использования является вступление фермера в сельскохозяйственный кооператив.

Из 14 допущенных к конкурсу в 2021 году заявок победителями были признаны 7 фермеров региона. На реализацию их бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства направлено более 27 млн рублей из областного бюджета. В будущем году объем средств на данную меру поддержки вырастет до 30 млн рублей.

"Мы не первый год занимаемся молочным скотоводством и производим молочную продукцию. Поэтому у нас уже был свой скот — 14 голов. Они также были закуплены на племзаводе "Кряж", как и наши новые животные. Но объемов молока не хватало, — рассказывает получатель гранта "Агростартап-Регион", глава КФХ Волжского района Олеся Солопова. — В интернете нашли информацию о господдержке и решили попробовать получить грант, чтобы расшириться и увеличить количество сырого молока, необходимого для переработки. Все получилось. Поддержка оказана на сумму более 4 млн рублей".

Информацию о сроках и порядке предоставления документов на конкурс "Агрострартап-Регион" в 2022 году размещена на официальном сайте министерства в разделе "Документы/Объявления" по ссылке.

Заявки принимаются по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д. 1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113.

Итоги конкурсного отбора планируется подвести уже в конце февраля.