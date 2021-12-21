16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фермеры Самарской области в 2022 году могут получить грант "Агростартап-Регион" Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты Самарские фермеры планируют развивать агротуризм В Самарской области в 2021 г. на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей В Самарской области реализована новая мера государственной поддержки сельской потребкооперации

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Фермеры Самарской области в 2022 году могут получить грант "Агростартап-Регион"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 декабря стартует прием заявок на предоставление грантов "Агростартап-Регион" в 2022 году. Заявки будут приниматься в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области до 10 февраля 2022 года.

Грант "Агрострартап-Регион" был разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и запущен в действие в этом году. Новый механизм поддержки малых форм хозяйствования стал продолжением комплексного подхода к развитию фермерского и кооперативного движения, так как одним из обязательных условий его использования является вступление фермера в сельскохозяйственный кооператив.

Из 14 допущенных к конкурсу в 2021 году заявок победителями были признаны 7 фермеров региона. На реализацию их бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства направлено более 27 млн рублей из областного бюджета. В будущем году объем средств на данную меру поддержки вырастет до 30 млн рублей.

"Мы не первый год занимаемся молочным скотоводством и производим молочную продукцию. Поэтому у нас уже был свой скот — 14 голов. Они также были закуплены на племзаводе "Кряж", как и наши новые животные. Но объемов молока не хватало, — рассказывает получатель гранта "Агростартап-Регион", глава КФХ Волжского района Олеся Солопова. — В интернете нашли информацию о господдержке и решили попробовать получить грант, чтобы расшириться и увеличить количество сырого молока, необходимого для переработки. Все получилось. Поддержка оказана на сумму более 4 млн рублей".

Информацию о сроках и порядке предоставления документов на конкурс "Агрострартап-Регион" в 2022 году размещена на официальном сайте министерства в разделе "Документы/Объявления" по ссылке.

Заявки принимаются по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д. 1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113.

Итоги конкурсного отбора планируется подвести уже в конце февраля.

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2