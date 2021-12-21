Фермеры Самарской области в 2022 году могут получить грант "Агростартап-Регион"

30 декабря стартует прием заявок на предоставление грантов "Агростартап-Регион" в 2022 году. Заявки будут приниматься в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области до 10 февраля 2022 года.
Грант "Агрострартап-Регион" был разработан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и запущен в действие в этом году. Новый механизм поддержки малых форм хозяйствования стал продолжением комплексного подхода к развитию фермерского и кооперативного движения, так как одним из обязательных условий его использования является вступление фермера в сельскохозяйственный кооператив.
Из 14 допущенных к конкурсу в 2021 году заявок победителями были признаны 7 фермеров региона. На реализацию их бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства направлено более 27 млн рублей из областного бюджета. В будущем году объем средств на данную меру поддержки вырастет до 30 млн рублей.
"Мы не первый год занимаемся молочным скотоводством и производим молочную продукцию. Поэтому у нас уже был свой скот — 14 голов. Они также были закуплены на племзаводе "Кряж", как и наши новые животные. Но объемов молока не хватало, — рассказывает получатель гранта "Агростартап-Регион", глава КФХ Волжского района Олеся Солопова. — В интернете нашли информацию о господдержке и решили попробовать получить грант, чтобы расшириться и увеличить количество сырого молока, необходимого для переработки. Все получилось. Поддержка оказана на сумму более 4 млн рублей".
Информацию о сроках и порядке предоставления документов на конкурс "Агрострартап-Регион" в 2022 году размещена на официальном сайте министерства в разделе "Документы/Объявления" по ссылке.
Заявки принимаются по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д. 1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113.
Итоги конкурсного отбора планируется подвести уже в конце февраля.
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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?